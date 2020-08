Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Westbevern hat ein begrenzter architektonische Realisierungswettbewerb mit der Jury-Sitzung ein erstes wichtiges Ergebnis gebracht: Unter den zwölf teilnehmenden Büros setzte sich als erster Preisträger das Büro Schnoklake Betz Dömer Architekten aus Münster durch.

Die Jury-Entscheidung fiel einstimmig aus, verbunden mit der Empfehlung zur Realisierung dieses Entwurfs. Alle Wettbewerbsbeiträge werden ab kommenden Montag, 24. August, im Foyer des Rathauses zu sehen sein, die Präsentation läuft über zwei Wochen.

„Dies ist ein ganz wichtiger Schritt für die Realisierung des dringend notwendigen neuen Gerätehauses für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Westbevern“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper. Das Wettbewerbsverfahren hat viele qualitätvolle Entwürfe gezeigt, die Diskussion und die fachlichen Anregungen und Hinweise der Jury-Mitglieder haben wertvolle Erkenntnisse für den geplanten Neubau in Westbevern gebracht.“ Insofern werde ein solches Verfahren dazu beitragen, in der bevorstehenden Planungsphase die Qualität und Funktionalität des Gebäudes und zugleich die Wirtschaftlichkeit des Projektes im Blick zu behalten, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich das Preisgericht via Telefonkonferenz zu einer ersten Vorbesprechung getroffen. Zudem konnten nach Angaben der Stadt das Einführungs- und das Rückfragekolloquium in Abstimmung mit der Architektenkammer NRW erfolgreich via Telefonkonferenz umgesetzt werden. Die Vorprüfung und Vorbereitung zur Preisgerichtssitzung erfolgte durch das Büro Wolters und Partner Architekten während der Sommerferien. Das Preisgericht tagte im Besprechungsraum der Feuerwache Telgte. Der siebenköpfigen Jury stand Dagmar Grote Büro aus Ahaus, Vorsitzende des Gestaltungsbeirates, vor. Das Preisgericht prämierte von insgesamt zwölf eingereichten Arbeiten vier.

Der zweite Preis ging an das Büro Hartmanns Architekten aus Telgte, danach folgte das Büro Habermann-Decker-Architekten aus Lemgo. Zudem wurde der Entwurf von „MS Plus Architekten Bücker Holling Schwager“ angekauft.