Wer an erster Stelle für die erheblichen Mehrkosten bei der Sanierung der Dreifachturnhalle am Schulzentrum verantwortlich ist, das war für viele Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses schnell klar – der Kreis Warendorf. Denn die Behörde habe durch zahlreiche Brandschutzauflagen, die teilweise erst im laufenden Verfahren bekannt geworden seien, für die Mehrkosten von rund einer Million Euro gesorgt, so der Tenor bei der Sitzung. Zuvor hatten sich die Politiker auf der Baustelle von Architekt Thomas Hartmann den Stand der Arbeiten und die einzelnen Probleme erläutern lassen.

„Der Kreis ist offensichtlich selbst der beste Brandschutzsachverständige im Bundesgebiet“, sparte beispielsweise Detlev Dierkes (FDP) nicht mit Kritik. Und auch Klaus-Werner Heger (SPD) warf der Behörde vor, „zu keinen Kompromissen bereit“ zu sein. Unterstützt wurden beide prinzipiell durch Bürgermeister Wolfgang Pieper, der davon sprach, dass die Baugenehmigungsbehörde sich in diesem Projekt nicht alleine auf das Urteil allgemein anerkannter (Brandschutz-)Experten verlassen habe, sondern selbst ganz tief in die Materie eingestiegen sei.

Stirnrunzeln gab es allerdings bei Volker Hövelmann ( CDU ), als Architekt Thomas Hartmann den Zeitplan bei der Planung des Projektes und die Tatsache erläuterte, dass vier Bauantragsversionen eingereicht worden seien. „Normalerweise kenne ich das so nicht“, sagte der in Baudingen ebenfalls erfahrene Kommunalpolitiker in Richtung Planer gewandt. Zugleich brach er teils eine Lanze für den Kreis, denn auch andere Behörden, beispielsweise in Münster, würden das Thema Brandschutz immer höher hängen.

Nach dieser „Frustbewältigung“ gab es einen schnellen Wechsel der Perspektive. Der Ausschussvorsitzende Dietmar Große Vogelsang (CDU) sorgte als Erster dafür und wurde von seinem Fraktionskollegen Volker Hövelmann unterstützt. „Wir sollten aus diesem Verfahren Schlüsse für unser weiteres Vorgehen, vor allem bei den anstehenden Bauprojekten im Bereich Schulen ziehen“, sagte Große Vogelsang. Und Hövelmann mahnte vor allen Dingen an, bei Veränderungen in Altbauten das Thema Brandschutz klar im Blick zu haben.