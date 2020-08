Ein 69-jähriger Mann aus Münster befuhr nach Polizeiangaben am Samstag mit seinem Motorrad die Landstraße 548 von Telgte kommend in Fahrtrichtung Milte. Nach einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Münsteraner verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, heißt es in einem Bericht der Polizeibeamten vor Ort.