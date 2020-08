Westbevern -

Die Staatsanwaltschaft Münster hat die Brücke Voßhaar in Vadrup freigegeben, die wegen des Abbruchs großer Teile seit Juni gesperrt war. In den nächsten 14 Tagen soll damit begonnen werden, die Brücke so herzurichten, dass Radfahrer und Fußgänger sie nutzen können.