Die Baugenehmigung für den Anbau eines Mehrzweckraumes für die Zweigstelle der Kita „Sternenzelt“ an der ehemaligen Schule in Vadrup liegt seit einigen Wochen vor. Doch die Freude wird durch eine Brandschutzauflage getrübt, die der Kreis Warendorf der Stadt auferlegt hat. Im Bereich der Kita muss für eine ausreichende Löschwasserversorgung gesorgt werden. Der Kreis hat in diesem Bereich Mängel ausgemacht.

Die Stadt hatte gehofft, das Problem durch eine sogenannte „Löschkuh“, einen Tanklaster, lösen zu können. Doch darauf hat sich der Kreis nur bis zum 31. Dezember eingelassen. Bis dahin muss eine andere Lösung her.

Entschieden wurde, eine 100 Kubikmeter oder 100 000 Liter Wasser fassende Zisterne auf einer der Stadt gehörenden Streuobstwiese in der Erde zu versenken. Rund 120 000 Euro kostet das die Stadt und damit den Steuerzahler zusätzlich.