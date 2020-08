Unter dem Motto „Ich bin das Brot des Lebens“ haben am vergangenen Sonntag 29 Kinder der Don-Bosco-Schule ihre Erstkommunion gefeiert. Zwei Kinder in der Gemeindemesse am Vorabend um 17 Uhr, und 15 und zwölf Kinder in den beiden Erstkommunionmessen um 10 Uhr und um 14.30 Uhr.