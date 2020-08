Die Wanderfreunde des TV Friesen waren am letzten Sonntag auf der Teutoschleife Heiliges Meer bei Hopsten unterwegs.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungsleiter Theo Wübben übergab dieser die Führung der Tour an Alfons Leifhelm . Die Wanderung führte vom Mittellandkanal in Ibbenbüren durch kleine Wälder und entlang an Wiesen und Feldern über sandigen Untergrund bis zum Naturschutzgebiet Heiliges Meer. Am Museum des LWL für Naturkunde wurden die Wanderfreunde über die Entstehung und Geschichte dieses Naturraumes informiert. Der Ursprung des Heiligen Meeres wird auf etwa 1000 nach Christus datiert. Die Entstehung der Erdfallseen ist auf Salinen im Erdinnern zurückzuführen, die vom Grundwasser ausgewaschen wurden und dann einbrachen.

Vom Museum aus führte der Weg die Wanderer durch das Naturschutzgebiet „Heiliges Meer” mit seinen Mooren, Gräben und Heideflächen um den See herum. Heute ist die von unberührter Natur umgebenen Seenlandschaft ein Paradies für Wasserfloh, Sonnentau und Libellen – und für Wanderer. Weiter ging die Tour der Telgter zum nahe gelegen Erdfallsee. An der Schutzhütte „Dreiländereck” vorbei führte der Weg wieder zum Ausgangspunkt.

Die nächste Wanderung findet am 20. September statt. Ziel ist die Hohe Mark bei Haltern. Gäste sind willkommen.