Die Freibadsaison 2020 im Waldschwimmbad endet am Sonntag, 6. September. Unter strengen Regeln wie zum Beispiel begrenzte Personenzahlen, festgelegte Schwimmzeiten und Abstandsregeln konnte die Bädergesellschaft in dieser Saison bislang 25 122 Besucher begrüßen. „Das gesamte Schwimmbadteam bedankt sich herzlich für den Besuch und die damit verbundene Unterstützung. Wir wünschen allen eine gute und vor allem gesunde Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2021“, schreibt Geschäftsführer Marc-André Spliethoff.