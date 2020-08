Marktplatz oder Marienkapelle, ein liebevoll gestalteter Hauseingang oder die Blumenampeln, die Leseecke in der Bücherei oder der Blick aus dem Caféfenster: Die Telgter Innenstadt hat viele schöne Orte und Details aufzuweisen. Was macht den Stadtkern eigentlich schön? Was sind die besonderen Qualitäten der Altstadt? Was lockt Besucher? Was stärkt das Heimatgefühl? Was ist einzigartig, unverwechselbar, herzerwärmend? Das möchte die Stadt gern herausfinden und ruft die Bürger, aber auch Gäste dazu auf, ihre persönlichen Lieblingsorte zu benennen. Die Fotos werden später in einer Ausstellung veröffentlicht. Auf Facebook und Instagram läuft im September die Kampagne #Lieblingsort-telgte.

An der Bildkampagne können sich alle Interessierten beteiligen. Und so geht es: Einfach bis zum 29. September ein Foto oder mehrere an redaktion.tel@westfaelische-nachrichten.de oder an lieblings-ort@telgte.de senden.