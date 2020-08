Die „Knipperdollings“ sorgten am Donnerstagabend für gute Stimmung auf dem Marktplatz. Mit Jazz und Swingmusik begeisterten die sechs Musiker in Telgtes guter Stube die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich über die Abwechslung in den derzeit „kulturarmen“ Zeiten freuten. Ob die „Kastanienkonzerte“ zu einer regelmäßigen Einrichtung werden, bleibt abzuwarten, heißt es in der Mitteilung von Tourismus + Kultur.