Doppelter Abschied

Die Aufgabe von Wolfgang Steinhausen exakt zu beschreiben, fällt schwer. Fürsprecher, Vertreter der Bewohner, Kümmerer, Seelsorger, Vertrauensperson: Die Liste der Synonyme ist lang. Über 62 Jahre lang war der 87-jährige ehemalige Lehrer beispielsweise als Kuratoriumsmitglied und Heimfürsprecher im Altenheim Maria Rast ehrenamtlich engagiert. Am 31. August ist für ihn Schluss, dann gibt er diese Aufgabe an einen Nachfolger weiter.

Gleich im doppelten Sinne geht dann eine Ära in der Einrichtung am Rande des Klatenberges zu Ende. Denn auch die Einrichtungsleiterin Monika Manthey wird dann verabschiedet. 21 Jahre und acht Monate hat sie an der Spitze des Hauses gestanden und viele Veränderungen, Gesetze und zuletzt auch Corona und seine vielfältigen Auswirkungen auf die Arbeit in dem Altenheim erlebt. „Ich gehe mit einem guten Gefühl“, sagt die 62-Jährige.

Als Monika Manthey vor rund zwei Jahren Wolfgang Steinhausen bei einer ihrer regelmäßigen Dienstagsrunden von der Idee des Ruhestandes erzählte, beschloss der Gelmeraner spontan, ebenfalls aufzuhören. Denn, das betonen beide im Gespräch: „Für unsere Nachfolger ist das eine gute Gelegenheit, neu zu beginnen und eigene Akzente zu setzen.“

Wolfgang Steinhausen kann sich noch gut an das Jahr 1956 erinnern. Der damalige Telgter Propst Clemens Bringemeier besuchte das Lehrerkollegium der Volksschule in Telgte, um aus dem Kreise der Pädagogen jemanden zu finden, der sich um die Bewohner der Baracken am Rande des Klatenberges kümmert. Steinhausen, seinerzeit noch Jung-Lehrer und unverheiratet, erklärte sich schließlich bereit, die Aufgabe für einige Zeit zu übernehmen. Dass daraus weit über sechs Jahrzehnte würden, das hätte er selbst nie gedacht. Als 1958 das Altenheim gebaut wurde, engagierte sich Steinhausen für dessen Bewohner.

Bindeglied sein, das sagt der Gelmeraner immer wieder, wenn es um seine Aufgabe geht. Denn Bindeglied ist er in vielfacher Hinsicht beispielsweise gewesen, um nicht nur ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte sowie die kritischen Stimmen der Bewohner zu haben, sondern ihre Anliegen beispielsweise gegenüber der Einrichtungsleitung und anderen Verantwortlichen zu vertreten. Doch Steinhausen hat sich nicht nur als Bindeglied für die Bewohner und deren Angehörige verstanden, sondern stets auch ein offenes Ohr für die Mitarbeiter gehabt. „Sie sind das Kapital des Hauses, und der Mensch steht hier im Mittelpunkt“, sagt er.

Genau das war auch das Anliegen von Monika Manthey. Ganz bewusst hat sie sich vor rund 22 Jahren auf die Leitung in einer konfessionellen Einrichtung beworben und den Schritt bis heute nicht bereut. „Hier herrscht ein anderer Geist“, beschreibt sie das Besondere. Und das werde beispielsweise nicht nur beim Abschied von Verstorbenen deutlich, sondern auch an vielen anderen Stellen. „Mir ist es stets darum gegangen, die Seele von Maria Rast zu bewahren“, sagt sie. Das heiße aber nicht nur, Altes zu bewahren, sondern dieses geschickt mit Neuerungen zu kombinieren. Letztlich sei auch der grundlegende Umbau des Hauses vor rund zehn Jahren ein Beispiel für die Verknüpfung von Alt und Neu.

Wie viele Tage, Wochen und Monate Wolfgang Steinhausen in den vergangenen 62 Jahren in der Einrichtung am Rande des Klatenberges verbracht hat, das kann man nicht einmal schätzen. Oft war er an den Wochenenden da, zudem wenn etwas Dringendes zu erledigen war. Und seit vielen, vielen Jahren stets am Dienstagnachmittag. „Da konnten die Lehrer in unserem Kollegium davon ausgehen, dass an diesem Tag nie eine Konferenz stattfindet“, sagt der frühere Konrektor mit einem Schmunzeln.

Was macht er demnächst mit den freien Dienstagen? „Die hat meine Frau bereits verplant“, sagt er und lächelt dabei. Viele Jahrzehnte habe sie ihm den Rücken für seine ehrenamtliche Tätigkeit frei gehalten, nun gehöre ihr die Zeit – und gemeinsam wollen beide dienstags etwas zusammen unternehmen.

Und Monika Manthey? Die freut sich auf die Freistellungsphase der Altersteilzeit und auf ein Leben ohne Verpflichtungen. „Und irgendwann werde ich in Ruhe überlegen, was ich beispielsweise ehrenamtlich machen kann.“