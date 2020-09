Die Vereinsschau ist für den Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung (RGZV) das Highlight des Jahres. 500 bis 700 Tiere werden ausgestellt und durch die Preisrichter bewertet. Auch das Tema Naturschutz beim Geflügel hat seinen festen Platz. „In diesem Jahr findet die Vereinsschau des RGZV, an die die Kreisverbandsschau Münster und Umgebung stets angeschlossen ist, nicht statt“, berichtete Schriftführerin Roswitha Mühl. Die Corona-Pandemie mit all ihren Hygieneauflagen lasse die Austragung nicht zu. Sie sollte am 7. und 8. November in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern stattfinden. In der jüngsten Vorstandssitzung wurde daher beschlossen, die Vereinsschau 2020 abzusagen.