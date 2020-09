Wer gedacht hatte, dass alle Schüler darüber jubeln, dass am 1. September die Maskenpflicht im Unterricht auch an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgehoben wurde, der wird zumindest am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und an der Sekundarschule an der Marienlinde eines Besseren belehrt.