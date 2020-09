Für 18 Schüler des Telgter Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, die im Schuljahr 2019/2020 den Differenzierungskurs English für Work and Travel (Business English) in der Jahrgangsstufe neun belegt und sich den anschließenden Prüfungsanforderungen gestellt haben, hat sich die Anstrengung gelohnt. Sie konnten ihre Zertifikate der LCCI, Londoner Chamber of Commerce and Industry, der Industrie und Handelskammer London, in Empfang nehmen.

Bei der Prüfung gehörten das Schreiben eines Geschäftsbriefes und eines Memos sowie das Beantworten von Fragen zu wirtschaftlichen und berufsorientierten Themen zu den Aufgaben. Im Unterricht, in dem Themen wie Reisen, Berufe, Bankwesen, Firmengründung und Börse auf dem Stundenplan standen, hatten sich die Prüflinge auf die Prüfung vorbereitet. Ein besonderer Grund zur Freude war, dass zwölf Schüler das Zertifikat mit Auszeichnung bestanden haben.

Die Prüfungsgebühr wurde von der Sparkasse Münsterland Ost gesponsert.