Seilbahn wird vermisst

Ein erstes Ergebnis der Spielplatzchecks von Bündnis 90/ Die Grünen liegt vor. Von Kindern und Eltern wurde in den vergangenen Wochen digital und persönlich an ausgewählten Spielplätzen Lob und Kritik eingesammelt. Die Partei bedankt sich bei den bisher rund 50 Rückmeldungen.

Wichtige Hinweise und tolle Anregungen seien dabei, heißt es in einer Pressemitteilungen der Grünen. Die meisten Spielplätze in Telgte seien aktuell für Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren interessant. Die Kinder fänden vieles sehr gut, was man dort machen könne. Einige Eltern wünschten sich allerdings mehr Spielgeräte für Kleinkinder, beispielsweise Babyschaukeln und kleine Rutschen, mehr Schatten und Bänke. Kinder aus Telgte und Westbevern vermissten eine Seilbahn sehr. Und ein zentraler Wasserspielplatz stehe bei vielen Kindern hoch im Kurs. „Wir sehen, dass einiges zu tun ist und werden uns darum kümmern. Kleinere Mängel geben wir an die Verwaltung weiter, für andere Ideen braucht man politische Mehrheiten und schlicht Geld“, sagt Anna Lena Laumann. Beispielsweise wenn im Vogelviertel noch ein Spielplatz entstehen soll.

Für die größeren Kinder und Teenies fehlten Möglichkeiten zum Auspowern, Klettern, Skaten und Rollen, aber auch ein Volleyballnetz. „Der aktuelle Beschluss des Bauausschusses zur Umgestaltung des Dümmert-Parks beinhaltet auch eine attraktive Veränderung der Spielflächen. Das begrüßen wir sehr, auch wenn ein Wasserspielplatz so ausdrücklich noch nicht im Finanzplan zu finden ist“, so Katja Müller, Vorsitzende des Jugendausschusses. „Wir haben allerdings auch kritisiert, dass die Bewegungsmöglichkeiten, die sich ältere Kinder und Jugendlichen wünschen, noch nicht in der ersten Planung berücksichtigt sind.“

Die Pflege der Spielplätze durch die Stadt wird weitgehend als gut eingeschätzt – ärgerlich jedoch seien Müll, Scherben und dreckige Bänke.

Ein Spielplatzcheck an der Kopernikusstraße mit Tatjana Scharfe findet heute von 15 bis 16 Uhr statt. Auch digital kann noch bis Ende September mitgemacht werden. Das Formular zum Check und zu Ergebnisse der Untersuchung finden sich unter https://zukunft-braucht-mehr.de/Spielplatz.