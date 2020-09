„Wir freuen uns wieder auf kulturbegeisterte Gäste und auf den Applaus für unsere Künstler, den man schon lange nicht mehr hören konnte. Es wird wieder Zeit für Kultur“, schreibt das Team von „Tourismus + Kultur“.

Am heutigen Samstag startet der Vorverkauf für alle Veranstaltungen im Bürgerhaus, die bis Ende des Jahres stattfinden. Die Karten können ab 9 Uhr bei „Tourismus + Kultur“ an der Kapellenstraße oder online über www.reservix.de erworben werden. Unter Berücksichtigung des aktuellen Hygienekonzeptes werden in diesem Jahr weniger Plätze vergeben. Aber die zahlreichen Veranstaltungen machten es möglich, dass niemand ganz auf Kultur verzichten müsse. Das Team ist zuversichtlich, dass der (Kultur)funke trotz Abstands- und Hygieneregeln auf das Publikum überspringt.

Am 26. September geht es los mit Kabarett mit „Alte Mädchen“, gefolgt von einem Konzert mit Kai Strauss & The Electric Blues Allstars am 2. Oktober. Bis zum Jahresende gibt es hochkarätiges Kabarett, Konzerte und Lesungen unter anderem mit Martina Brandl, Norbert Fimpel, Mathias Tretter und Jürgen Becker. Die Auftritte von Tobias Mann und Christine Prayon aus der letzten Kultursaison werden 2021 nachgeholt. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Für die Veranstaltungen im kommenden Jahr gibt es einen separaten Vorverkaufstermin am 5. Dezember. Damit möchte das Kulturteam kurzfristig und flexibel auf coronabedingte mögliche Einschränkungen reagieren können.

Informationen und Tickets gibt es bei „Tourismus + Kultur“ und online unter www.reservix.de. Dort sind auch die lokalen Vorverkaufsstellen zu finden.