Neu motiviert durch die jungen Klimaaktivisten

Bürgermeister Wolfgang Pieper bewirbt sich bei der Kommunalwahl am 13. September um eine dritte Amtszeit. Einen Gegenkandidaten hat er nicht. 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen plus eine benötigt er, um wiedergewählt zu werden. WN-Redakteur Andreas Große Hüttmann sprach mit ihm über den Urnengang, blickte mit ihm auf die vergangenen Jahre zurück und schaute mit dem Amtsinhaber auch in die Zukunft.

Herr Pieper, was hat Sie genau bewogen, sich erneut zur Wahl zu stellen?

Wolfgang Pieper: Anfang 2019 hatte ich eigentlich schon daran gedacht, nicht wieder anzutreten, denn zehn Jahre im Amt des Bürgermeisters sind schon eine lange Zeit. Und dann waren es auch die kraft- und fantasievollen Demonstrationen der überwiegend jungen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Fridays for Future , die mich motiviert haben, jetzt an dieser verantwortlichen Position für einen konsequenten kommunalen Klimaschutz weiter zu arbeiten.

Dieses Mal gibt es keinen Gegenkandidaten. Macht das eine Wahl langweilig?

Pieper: Irgendwie schon. Demokratie lebt ja auch in einer kleinen Stadt wie Telgte von den inhaltlichen und personellen Angeboten und Unterschieden der Parteien vor Ort. Ich bedauere es sehr, dass die Menschen jetzt für die Bürgermeisterwahl zwar eine Wahl, aber keine echte Auswahl haben.

Ich merke, Sie hätten sich einen Gegenkandidaten gewünscht?

Pieper: Ja selbstverständlich. Es fehlt doch die inhaltliche Debatte darüber, wen die Wählerinnen und Wähler im Amt des Bürgermeisters sehen möchten und welche Zukunftsperspektiven sie von ihrem Bürgermeister erwarten dürfen.

Blicken wir zuerst zurück. Was sind die drei Top-Themen für Sie in den vergangenen Jahren gewesen?

Pieper: Es ist uns gemeinsam – Rat, Verwaltung und Bürgerschaft – gelungen, die Freiwillige Feuerwehr mit einem Gerätehaus an der Alverskirchener Straße, mit Fahrzeugen, Gerät und Personal gut auszustatten. Das war eine der drängendsten Herausforderungen, als ich 2010 ins Amt kam, und mit dem jetzt noch anstehenden Neubau eines Gerätehauses in Westbevern kommen wir für die Belange der Feuerwehr wieder ein gutes Stück weiter voran. Das zweite Thema war und ist die Kinderbetreuung: Jede Kita in Telgte hat seit 2010 mindestens eine oder mehrere Gruppen neu schaffen können und es wurden insgesamt vier neue Kitas gegründet. Ein dritter großer Themenkomplex rankt sich um die Schulentwicklung: Es ist uns auch hier gemeinsam gelungen, den Übergang von der Haupt- und Realschule zur neu gegründeten Sekundarschule gut und ohne Brüche zu gestalten. Die Sekundarschule wurde seit ihrer Gründung mit hohem finanziellen Aufwand baulich und funktional deutlich verbessert. Die Zusammenführung der St.-Christophorus-Grundschule auf einen Standort und die zweifache bauliche Erweiterung dort sind gut gelungen. Die Digitalisierung in den Schulen schreitet voran. Schulen sind heute ganztägige Lern- und Lebensorte für Schüler und für Lehrer, Betreuer, Sozialarbeiter und viele andere, und sie verdienen eine gute Ausstattung und ein gutes Umfeld.

Hand aufs Herz: An was denken Sie eigentlich sehr ungern zurück?

Pieper: Keine Ahnung, ich denke lieber nach vorne.

Eine Haushaltssperre bereits vor Corona, zudem weiter wegbrechende Einnahmen durch die Pandemie. Hat Telgte in den nächsten Jahren eigentlich überhaupt noch einen Handlungs- und Gestaltungsspielraum?

Pieper: Wir hatten vor der Corona-Krise eine sehr gute finanzwirtschaftliche Lage erreicht: Das Eigenkapital der Stadt konnte in den letzten Jahren gestärkt werden, die Ausgleichsrücklage hatte ein Polster von mehreren Millionen Euro zum Ausgleich für schlechte Zeiten, die Jahresabschlüsse der letzten Jahre waren stets besser als die Planzahlen, und aufgrund einer guten wirtschaftlichen Lage der Telgter Unternehmen stieg die Gewerbesteuer kontinuierlich an. Die Pandemie hat uns wie alle Kommunen im Land hart ausgebremst. Aber zum einen greifen die staatlichen Hilfen und wir dürfen eine Kompensation der Corona-bedingten Steuerausfälle durch das Land NRW erwarten. Zum anderen glaube ich, dass sich die wirtschaftliche Lage Schritt für Schritt wieder verbessern wird. Wenn wir als Stadt jetzt antizyklisch handeln und in einen zukunftsfähigen Ausbau unserer Infrastruktur – etwa der Schulen – investieren, dann trägt auch dies zur Stützung der örtlichen und regionalen Wirtschaftslage bei und schafft für die nächsten Jahre gute Voraussetzungen für Lebensqualität in der Stadt.

Was sind aus Ihrer Sicht die Herausforderungen in ihrer nächsten Amtszeit?

Pieper: Den Klimaschutz hatte ich bereits erwähnt. Wenn es uns in den nächsten 20 Jahren nicht gelingt, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, dann trägt unsere Generation die Mitverantwortung dafür, dass dieser Planet Erde für viele Arten von Tieren und Pflanzen und auch für viele Menschen keine guten Lebensbedingungen mehr bieten wird. Wir müssen mutiger sein in der Formulierung unserer Klimaschutzziele, und wir müssen konsequenter sein in der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Das zweite Thema für mindestens die nächsten zehn Jahre wird der räumlich-funktionale Ausbau der Grundschulen und der weiterführenden Schulen sein. Die entsprechenden Investitionen in Millionenhöhe werden Vorrang haben müssen – auch vor anderen wünschenswerten Projekten.

Was wünschen Sie sich seitens der Politik, was seitens der Telgter für die nächsten Jahre?

Pieper: Ich wünsche mir vom neuen Rat und seinen Mitgliedern bei allen Diskussionen um inhaltliche Fragen ein konstruktives und gutes, von gegenseitigem Respekt getragenes Miteinander. Und von den Menschen in Telgte würde ich mir wünschen, dass sie ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Rat – und gern auch mich als Bürgermeister – kritisch-konstruktiv begleiten und unterstützen. Denn das demokratische Miteinander ist in einer Stadt unverzichtbar, und es lebt von den Menschen, die sich dafür aktiv und überwiegend ehrenamtlich engagieren.

Abschließend: Wie wird Telgte in zehn Jahren aussehen und kann es gelingen, dass das kleinstädtische Flair erhalten bleibt?

Pieper: Zehn Jahre sind ein Zeitraum, der bei rasant schnellen Veränderungen vieler Rahmenbedingungen nicht wirklich überschaubar ist. Telgte hat, insbesondere durch die Attraktivität und Angebotsvielfalt in der Historischen Altstadt, eine unglaubliche Ausstrahlung, Gäste von außen und die Menschen aus Telgte selbst fühlen sich hier wohl. Wenn wir diese zentralen Stärken der Innenstadt erhalten wollen, müssen wir hier einkaufen, hier verweilen, hier die Angebote von Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Dienstleistung nutzen. Wenn wir uns der Verantwortung dafür bewusst sind und die Potenziale unserer Stadt weiterentwickeln, habe ich um die Zukunft Telgtes keine Angst.