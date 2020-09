Der Kreis Warendorf, die Stadt Telgte und die Deutsche Bahn ( DB ) verbessern die Verkehrsinfrastruktur. Die Südumgehung in Telgte mit dem Neubau der Kreisstraße K 50n zwischen „Alverskirchener Straße“ und „Warendorfer Straße (K 50)“ ist bereits gebaut. Mit der für Frühjahr 2021 vorgesehenen Verlegung des Bahnübergangs (BÜ) „Delsener Heide“ um rund 200 Meter in Richtung Warendorf, leistet die DB ihren Anteil an der Neuausrichtung der Verkehrsinfrastruktur, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn.

Der neue Bahnübergang „Delsener Heide“ wird mit einer Lichtzeichenanlage, sowie mit Halbschranken und zusätzlichen Fuß-/Radwegschranken technisch gesichert. Zudem besteht eine technisch gesicherte Abhängigkeit zum benachbarten Straßenknoten der K 50/ K 50n.

Im Rahmen der Verlegung des Übergangs „Delsener Heide“ werden auch drei privat genutzte Übergänge zurückgebaut. Die Grundstückszugänge erfolgen danach über neu zu bauende Seitenwege.

Baurecht liege jetzt vor, so die Bahn. Die Ausschreibung der Bauleistungen ist für den Herbst 2020 vorgesehen. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Die Baukosten liegen voraussichtlich bei rund 1,8 Millionen Euro für die Sicherungsanlagen und Ersatzwege und werden gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz zwischen Straßenbaulastträger und der Deutschen Bahn aufgeteilt.