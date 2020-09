Viertägige Jubiläumsfeier

Als Alfons Rüter von den Vorbereitungen zur Feier des 100-jährigen Bestehens im Jahr 2022 berichtete, war es mucksmäuschenstill bei den Heidkern. „Das Jubiläum soll an den vier Tagen rund um Pfingsten 2022 stattfinden“, stellte der neue und alte Vorsitzende der Heidker-Schützen fest.

Zuvor hatten aber noch die notwendigen Formalitäten auf der Tagesordnung der Heidker-Generalversammlung gestanden. Zunächst berichtete Markus Lockenkötter über das abgelaufene Schützenjahr 2019/2020 und Michael Rüter über die aktuelle Kassenlage. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Alfons Rüter wurde nach 20 Jahren als Vorsitzender für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt und führt die Heidker ins Jubiläumsjahr. Klaus Wigger (zweiter Kassierer), Markus Lockenkötter (erster Schriftführer), Henning Lockenkötter und Felix Diekrup (beide Beisitzer) wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches galt für die Offiziere, Adjutanten und Fahnenabordnungen.

Stefan Rumphorst stellte die neue Fahne der Ehrengarde vor, die im nächsten Jahr ihre neuen Weihen empfangen soll.

Das Planungsteam für die traditionelle Heidker-Sommerfahrt berichtete mehr von den Corona-Schutzauflagen, die für eine solche Fahrt gelten, als von der Fahrt selber. Zwischenzeitlich hatten die Planer den Auflagen Tribut zollen und die Fahrt für das Jahr 2020 ganz absagen müssen.

Und dann drehten sich verwundert die Köpfe der Heidker, als ein dunkelblaues Auto mit einem guten Bekannten am Steuer auf den Hof Fartmann fuhr: Hans Hotte, langjähriger Tambourmajor und musikalischer Leiter des Spielmannzuges „Rote Husaren“ und den Heidkern schon seit Jahren verbunden, hatte mit seinen langjährigen Mitstreitern Walter Heumann und Reinhard Rüter den Heidker-Marsch und das Heidker-Lied ausgearbeitet. In seiner ihm typischen Art motivierte er auch den größten Gesangsmuffel voller Inbrunst die Heidker-Lieder mitzusingen. Spätestens jetzt war es nicht mehr so still wie beim Bericht zum Jubiläum.