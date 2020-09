Die Tüten mit dem Aufdruck „Heimat shoppen“ sind das äußere Zeichen für eine Aktion, die dazu beitragen soll, den örtlichen Handel zu stärken. Denn am Freitag und Samstag steht dieser Slogan erneut im Mittelpunkt des Tuns der Telgter Hanse. Bereits zum fünften Mal beteiligen sich die Händler an der Aktion und wollen ein gemeinsames Zeichen für einen lebendigen Handel vor Ort setzen.

Die Gründe dafür liegen für die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock auf der Hand. „Heimat shoppen“ – also der Einkauf vor Ort – ist ihrer Meinung nach für eine lebendige und lebenswerte Stadt unabdingbar. Denn der Einkauf in den Geschäften vor Ort sei nicht nur aus Klimaschutzgründen wesentlich besser als der Klick beim Online-Handel, sondern sichere auch Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen vor Ort und die innerstädtische Vielfalt. Unterstützt wird die Aktion in diesem Jahr wieder von der Sparkasse Münsterland Ost.

2020 beteiligen sich 2000 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in über 45 Quartieren aus dem Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region am „Heimat shoppen“. Gemeinsam mit dem Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland wirbt die IHK dafür, die Angebote am eigenen Wohnort zu nutzen und so den Wirtschaftsstandort langfristig zu sichern. „Gerade in diesem Jahr scheint es von besonderer Wichtigkeit, freundlich und ohne erhobenen Zeigefinger, auf die Wichtigkeit des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie aufmerksam zu machen, da durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie viele Geschäfte mehr denn je auf die lokale und regionale Kundschaft angewiesen sind“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Händler engagierten sich vor Ort unter anderem auch als Sponsoren von Vereinen und Initiativen oder Veranstalter von Stadtfesten. „Ohne das Eine, den Einkauf vor Ort, ist das Andere nicht mehr zu haben“, so die IHK.

„Das Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein zu stärken, wie wichtig die Angebote vor Ort für lebendige und attraktive Innenstädte und Ortszentren sind“, betont IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer.