Die kalte Jahreszeit steht wieder vor der Tür. Gabriele Sieker wollte trotz Corona-Krise ihre neue Herbst- und Winterkollektion im Rahmen einer Modenschau zeigen. Damit das in ihrem Geschäft an der Steinstraße auch möglich werden konnte, holte sie sich Rat vom Ordnungsamt der Stadt. Nachdem ihr Sicherheitskonzept fertig war und die Zustimmung der Kommune vorlag, plante sie weiter. Unter strengen Hygieneregeln und einer begrenzten Zahl von Personen veranstaltete sie an einem Tag gleich vier Modenschauen – jeweils klein und fein.

Mehr als 25 Personen waren nicht zugelassen. Alle Besucherinnen mussten sich vorab schriftlich anmelden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in den Räumlichkeiten war eine der Auflagen. Auf die Hygienevorschriften abgestimmt war auch das Angebot an Getränken in kleinen Flaschen und die Art des Verzehrs. Die, die ihre Maske nicht dabei hatten, erhielten eine von Gabriele Sieker persönlich. Natürlich im Firmendesign.

Die neue Mode präsentierten Models von der Agentur Wollnik aus Köln. Mehr als zwei von ihnen waren jedoch coronabedingt nicht erlaubt.

Seit sieben Jahren arbeitet das Modehaus Sieker bereits mit dieser Agentur vom Rhein zusammen. Auch die Models kennen ihren „Laufsteg“. Und umgekehrt kennt das Publikum sie. Petra Wollnik moderierte die Modenschau anspruchsvoll und fachkundig. Sie trug ebenso einen transparenten Mund- und Nasenschutz wie die beiden Models. Durch ausgesuchte wechselnde Accessoires ließen sie anregende Kombinationen entstehen und inspirierten das Publikum später dazu, diese gezeigten Kreationen auch genauer anzuschauen. Auch dabei wurde mit Abstand auf die Coronaregeln geachtet.