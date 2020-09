Ein zum Klassenzimmer umgebautes Wohnmobil steht derzeit als rollendes Klassenzimmer auf der Planwiese. Dabei handelt es sich um das sogenannte Schulmobil der Bezirksregierung Münster – ein vollwertiger Unterrichtsraum für sieben Kinder. Hier werden Schaustellerkinder unterrichtet. Für sie gibt es besondere schulische Unterstützungsangebote. Während des Aufenthaltes der Schaustellerfamilien in Telgte findet dort Nachmittagsunterricht statt.

Das Leben der Kinder ist nämlich geprägt von häufigen Ortswechseln. Bis zu 30 Schulen jährlich besuchen sie an den verschiedenen Veranstaltungsorten. Dadurch versäumen die Schüler immer wieder auch Unterrichtstage. Im Schulmobil werden den Kindern daher zusätzliche Hilfen angeboten. Als Lehrkräfte sind von der Schulaufsicht sogenannte Bereichslehrer im Einsatz. Sie helfen beim regulären Schulbesuch, nehmen Kontakt mit Eltern und Schulen auf, erteilen Förderunterricht und unterstützen die Kinder etwa bei Hausaufgaben. Die Pädagogen kümmern sich auch um den reibungslosen Wechsel von Schule zu Schule.

Die Bezirksregierung Münster hat insgesamt neun Lehrkräfte als Bereichsleiter im Einsatz, die für die Förderung der reisenden Kinder und Beratungsaufgaben betraut sind. Für den Kreis Warendorf ist dies Sita Moormann (Drensteinfurt). Georg Höing , Lehrer an der Hauptschule in Hiltrup und wohnhaft in Telgte, ist normalerweise für den Send in Münster zuständig. Doch dieses Mal unterstützt er als Telgter seine Kollegin Sita Moormann.

Drei Schaustellerkinder haben sich für die mobile Schule angemeldet: Giselle, Louis und Jada sitzen strahlend im Klassenzimmer. Man sieht ihnen die Freude an. Direkt neben dem Kirmestrubel werden Deutsch und Mathe gepaukt.

Im Winter übrigens, wenn die Schaustellerfamilien in ihrem Winterquartier sind, erfolgt der Unterricht an den Stammschulen. Von dort erhalten die Kinder, erläutert Georg Höing, in Absprache mit der Bereichslehrkraft individuelle Lernpläne für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Schulbücher und Unterrichtsmaterialien.

An den Stützpunktschulen, dort wo sie sich während der Kirmestage aufhalten, lernen sie nach diesen Plänen. An den Nachmittagen erhalten die Kinder weitere Hilfen, etwa bei den Hausaufgaben. Sita Moormann und Georg Höing haben während der Coronazeit zu den Schülern auch über die digitalen Medien Kontakt gehalten. „Für Kinder beruflich Reisender wird eine Menge getan“, betont Georg Höing. So spiele das E-Learning eine immer größere Rolle.