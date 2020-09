Am vergangenen Sonntag gingen die Kinder der Christophorusschule in zwei heiligen Messen in Ss. Cornelius und Cyprianus um 10 Uhr und um 14.30 Uhr zum ersten Mal zur Kommunion. Damit endet die Reihe der Erstkommunionfeiern 2020 in St. Marien. Mit den Elternabenden in dieser und der kommenden Woche beginnt schon die Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021.