Das jährliche Betriebsfest der Klinik Maria Frieden kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden und wurde abgesagt. „Ersatzlos streichen wollten wir das Betriebsfest aber auch nicht. Da kam uns die Idee mit dem Grillen“, erläutert Julia Swienty, kaufmännische Direktorin.

Kurzerhand stellten sich die Mitglieder des Direktoriums hinter den Grill und versorgten alle Mitarbeiter in der Mittagspause mit Wurst, Steaks, Kartoffeln und Champignons.

„Wir möchten auf diesem Weg unseren Dank gegenüber allen Mitarbeitenden Ausdruck verleihen“, erläuterte Pflegedirektorin Ursula Hedding den Sinn des Ganzen. Professor Dr. Svenja Happe, ärztliche Direktorin, schildert: „Das Jahr 2020 hat uns allen bislang viel abverlangt. Besonders in diesem Jahr hat sich der Zusammenhalt spürbar gezeigt. Wir danken allen Mitarbeitenden in der Klinik für ihren professionellen Einsatz, die Treue und das Engagement für die uns anvertrauten Patienten“, heißt es in einer Mitteilung.