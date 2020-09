Kontinuität an der Spitze

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland hat die Führungsspitze des Versorgungsunternehmens mit Rolf Berlemann und Winfried Münsterkötter bestätigt. „Die Führungsspitze der Stadtwerke Ostmünsterland hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Rolf Berlemann und Winfried Münsterkötter haben das Unternehmen mit der Fusion professionalisiert und sehr gut aufgestellt. Wir freuen uns, dass beide Geschäftsführer ihre erfolgreiche Arbeit fortführen werden und dass das Führungsgespann für die nächsten Jahre weiterhin verpflichtet werden konnte“, fasst der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers Karl-Friedrich Knop die Entscheidung des Gremiums zusammen. Die Wiederbestellung bedeute für die Kunden und die über 140 Mitarbeiter Kontinuität und Verlässlichkeit.

Die aktuelle Amtszeit der Doppelspitze war vor allem von der Zusammenführung der ehemaligen Energieversorgung Oelde und der Stadtwerke ETO geprägt. Darüber hinaus habe das Führungsduo, so heißt es in einer Mitteilung, wesentlich dazu beigetragen, die Stadtwerke als breit aufgestellten Energiedienstleister am Markt zu positionieren. „Die Geschäftsführung hat das Unternehmen auch wirtschaftlich auf den Zielpfad der Zusammenführung gebracht. Somit bildet die aktuelle Vertragsunterzeichnung nun den folgerichtigen und finalen Schlussstein der Fusion“, führt der Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Friedrich Knop weiter aus.

„Das Vertrauen, das uns die Gesellschafter heute aussprechen, und die damit verbundenen Aufgaben nehmen wir gerne an. Für unsere Kunden, für die Region und für die Umwelt wollen wir mit den Stadtwerken Ostmünsterland die Zukunft entschlossen und mutig gestalten“, erklären die im Amt bestätigten Geschäftsführer Rolf Berlemann und Winfried Münsterkötter. „Wir werden die zur Verfügung stehenden Mittel zielgerichtet und verantwortungsvoll für unser Kerngeschäft, aber auch für die Weiterentwicklung des Unternehmens und die Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen einsetzen. Dazu zählen auch und ganz besonders, die großen Chancen einer neuen grünen und digitalen Energiewelt optimal zu erschließen“, so die Führungsspitze weiter.

Die Stadtwerke sehen sich als Förderer der Energiewende und verfolgen das Ziel, gemeinsam mit den kommunalen Gesellschaftern den Anteil von regenerativen Energien vor Ort auszubauen. In Kooperation mit den Kommunen sind beispielsweise innovative Investitionsprogramme und Klimastrategien geplant. Mit seiner Unternehmenspolitik strebt der lokale Versorger perspektivisch nach einer nachhaltigen Erzeugungs- und Versorgungsinfrastruktur, um den Menschen in der Region eine sichere Zukunft zu bieten.

Gleichzeitig dankte Knop allen nach der Kommunalwahl scheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihr Engagement. „Wir geben das Unternehmen in gute Hände und es gilt, an die erfolgreiche Arbeit anzuknüpfen“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrates weiter.

Auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wird turnusgemäß weitergegeben. Der neue Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland konstituiert sich nach der Kommunalwahl voraussichtlich im November/Dezember.