Corona hat dafür gesorgt, dass in diesem Jahr so einige Feste und Veranstaltungen ausfallen mussten, unter anderem konnte auch das Ferienlager Westbevern unter Trägerschaft der Bever CAJ zum ersten Mal in seiner mehr als 20-jährigen Geschichte nicht stattfinden.

Umso mehr freut sich das Betreuerteam des Ferienlagers Westbevern um Lagerleitung René Hülsmann und Nils Kamsties auf die Ferienlagertour 2021, die vom 24. Juli bis zum 7. August in der vierten und fünften Woche der Sommerferien stattfinden soll.

Wie in jedem Jahr wird es das Lager mit 50 bis 60 Kindern, knapp 20 Betreuern und natürlich den Kochmuttis, die für das tägliche Essen sorgen, in das Sauerland ziehen, wo ein vielfältiges Programm mit Spiel, Spaß und Spannung geboten werden soll.

Nachdem eigentlich die Schützenhalle in Nuttlar als Ausgangsort für verschiedene Unternehmungen wie Wanderungen, Schwimmbadbesuche oder einem actiongeladenen Tag im „Fort Fun“ dienen sollte, wird die Gruppe im nächsten Sommer Heringhausen in der Gemeinde Bestwig unsicher machen. Auch dort werden Kinder und Betreuer in einer Schützenhalle untergebracht sein.

Eine Anmeldung ist für alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren ab sofort über die Website „https://fl-westbevern.de/heringausen-2021/anmeldung/“ möglich.

Fragen aller Art können zudem ab sofort per Mail an info@fl-westbevern.de gesendet werden.