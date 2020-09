Damit die Radler und Wanderer rund um die Bevergemeinde ein gemütliches Päuschen einlegen können, krempelt die Kolpingsfamilie in den kommenden Wochen die Ärmel auf und greift zu Säge, Hammer, Bohrmaschine und Schraubendreher. 35 Eichenbänke sind das Ziel der engagierten Kolpingsfamilienmitglieder.

Die Idee reifte schon seit einiger Zeit bei den Ehrenamtlichen. Man habe etwas Bleibendes für Ostbevern schaffen wollen, erläutert Fridolin Sicking , Schriftführer des Vereins. Schließlich bleibe im Verein doch vieles intern, obwohl die Kolpingsfamilie gerne Interessierte zu ihren Veranstaltungen einlade.

Über die Unterstützung von „8+ Vital.NRW“ und die Regionalmanagerin Jana Uphoff kann das Projekt für alle Ostbeverner und die Gäste der Bevergemeinde nun umgesetzt werden. „Die Kosten von rund 8500 Euro werden zu 80 Prozent gefördert“, sagt Jana Uphoff, die das Projekt in Ostbevern begleitet. Das Geld stammt aus der „Förderung von Kleinprojekten zur Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien“ – kurz, aus dem „Regionalbudget“. Eine 80-prozentige Förderung sei mit die höchste Bezuschussung, die man für ein Projekt bekommen könnte, sagt Uphoff. Dabei stellt das Regionalmanagement den Antrag auf die Förderung. „Das bedeutet natürlich weniger Aufwand für den Projektträger“, erklärt Uphoff. Dennoch bleiben auch bei diesem Projekt 20 Prozent die anderweitig zu finanzieren sind. Für die Kolpingsfamilie war schnell klar, dass sie diesen Teil selber schultern und auch das was an „Muskelkraft“ darüber hinausgeht. „Das ist natürlich richtig viel Arbeit“, lobt die Regionalmanagerin und verweist darauf, dass bei weiteren Projekten dieser Art die Bänke in der Regel gekauft und eben nicht selbst gebaut werden.

Für den Bau hat die Kolpingsfamilie fachmännische Unterstützung. „Bernhard Tippkötter vom Westbeverner Krink steht uns mit Rat und Tat zur Seite“, freut sich Fridolin Sicking über die nachbarschaftliche Hilfe. Sogar die Formen für die „Füße“ der Bänke habe Tippkötter ihnen zur Verfügung gestellt, berichtet er weiter. Rund fünf Kolpingmitglieder aus Ostbevern werden in den nächsten Wochen mit dem Bau beschäftigt sein.

Bis zum Ende des Jahres sollen dann alle Bänke stehen. Zusammen mit der Ostbevern Touristik konnten schon einige Plätze für die Rast- und Ruhebänke ermittelt werden. So sollen unter anderem an den Biberrouten, entlang der Boßelstrecke und am Lehrpfad an der Loburg Bänke aufgestellt werden. Ebenso sind Plätze in der Eichendorffsiedlung wie in Brock geplant. Dabei befinden sich die Standorte sowohl auf gemeindlichen wie auch auf privaten Flächen.

Bis zum Ende des Jahres muss das Projekt abgeschlossen sein, da die Fördergelder immer nur im laufenden Jahr ausgeschüttet werden.