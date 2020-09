Vom Wissen der anderen profitieren

Für die Mitglieder des Telgter Oldie Computer Clubs (TOCC) sind das Internet, Windows, macOS oder Linux keine Unbekannten. Als Generation „60plus“ verstehen die Clubmitglieder etwas davon, in der heutigen Zeit nicht nur mittels E-Mails zu kommunizieren.

Seit rund sechs Monaten treffen sie sich allerdings nicht mehr. Zumindest nicht persönlich. Also suchte der Vorstand den digitalen Gedankenaustausch. „Und das läuft derzeit wie geschmiert“, freut sich Bernd Berghaus über den Wunsch vieler Mitglieder, doch weiter den Erfahrungsaustausch mit Leben zu füllen.

„Online waren wir vor Corona schon alle miteinander verbunden“, so Bernd Berghaus. „Wer etwas zu sagen hat, der schreibt, erzählt Witze oder berichtet von seinen Erlebnissen während der Coronazeit, die mit Abstand und ohne gemeinsame Treffen dennoch ein lebendiges Miteinander ermöglichen.“

Viele ältere Menschen empfinden Computer und alles, was damit zusammenhängt, auch als „ein Buch mit sieben Siegeln“. Das ist für den Vorsitzenden des Computerclubs, Rudolf Giegeling , nur allzu verständlich, weil die Mehrzahl der Mitglieder nicht mit der Datenverarbeitung aufgewachsen sind.

Seit der Vereinsgründung im Jahre 2008 erleben die 40 Seniorinnen und Senioren als Mitglieder des TOCC, dass es auch im Alter kein Problem ist, behutsam und effektiv an die digitale Welt herangeführt zu werden. Bis Ende Februar trafen sich die Computerfreaks noch wöchentlich. Danach musste coronabedingt eine Pause eingelegt werden. Das Motto „Voneinander und Miteinander lernen, von Senioren für Senioren“ hat der Verein auch während der Coronazeit ermöglicht.

Beim TOCC gibt es inzwischen einen Aufnahmestopp. „Mehr als 40 Mitglieder sind nicht möglich“, bedauert Rudolf Giegeling: „Weil die räumlichen und technischen Möglichkeiten in der VHS an Grenzen stoßen.“

Beim Internet mit all seinen reichhaltigen Angeboten – so der Vorsitzende – habe der Computer seit geraumer Zeit die Rolle des Informationsvermittlers eingenommen. „Damit ist der Computer heute so wichtig wie ein Lexikon oder ein Fernseher.“ Daher war der Telgter Oldie Computer Club für viele der ideale Einstieg ins neue digitale Leben.

Aus unterschiedlichen Berufen haben Telgter den Weg zum TOCC gefunden. Rudolf Giegeling ist seit sechs Jahren erster Vorsitzender. Er bringt Erfahrung aus der digitalen Welt mit. In seinem Berufsleben war er Soldat und hatte regelmäßig in der Büroarbeit mit Office-Produkten zu tun und gab fachliche Hilfestellung. Mit der Pensionierung suchte er nach einer neuen Aufgabe. Der TOCC war für ihn der ideale Einstieg.

Rainer Eichler, im Berufsleben einst Grafiker und Diplom-Designer, ist heute der Webmaster für die Homepage des Vereins. Er gibt dem Club ein attraktives Erscheinungsbild im Internet. Ihm macht es Spaß, neue Kenntnisse zu erlernen und diese im Club anzuwenden. Er hat sich beispielsweise auf das Fotografieren, Filmen und Bearbeiten von digitalen Bildern fokussiert: Mit der Computertechnik zeigt Rainer Eichler Gleichgesinnten, wie sich alte Fotografien aufpeppen lassen. Alte vergilbte Bilder lässt er in neuem Glanz erstrahlen und seine Mitstreiter lernen von ihm.

Das bestätigt auch Helmut Hansmann als ehemaliger Bankkaufmann. Von seinen Erfahrungen im Onlinebanking profitieren die Clubmitglieder. Nach seinem Start in den Ruhestand engagiert er sich seit acht Jahren im TOCC. Seit sechs Jahren kümmert er sich auch um die Finanzen. „Mein Wunsch ist es, mit Gleichgesinnten über verschiedene Themen, sei es im Computerbereich oder über Gesellschaftliches, im Gespräch zu bleiben, um auch im Alter immer auf dem neusten Stand zu bleiben.“ Er betont: „Wir unterhalten uns nicht nur über Computer. Wir führen auch gemeinsame Reisen und Unternehmungen durch und vertiefen so unsere Kontakte.“

Paul-Heinz Jürgens ist Gründungsmitglied und spezialisiert auf Drucker, weil er in seinem Berufsleben bis vor 17 Jahren mit Druck und Papier zu tun hatte. Er gibt Tipps rund um dieses Thema. Von seiner Erfahrung profitieren die Clubmitglieder. Jürgens schätzt die Gemeinschaft und die gegenseitige Unterstützung. „In einem Verein, der so rege ist und mit so geringem Aufwand arbeitet, macht es einfach Spaß, dabei zu sein.“

Auch Monika Humpe gefällt die Gemeinschaft: „Ich lerne ja nicht nur etwas. Wir treffen uns wöchentlich und unternehmen auch viel.“ Vor etwa sieben Jahren hatte sie erstmalig vom TOCC gehört. Sie wollte eigentlich nur über die Winterzeit dabei sein. „Doch vom ersten Tag an habe ich mich hier wohl gefühlt, habe viel gelernt und lasse möglichst kein Treffen mehr aus.“

Bernd Berghaus ist aus dem Emsland nach Telgte gezogen. „Ich habe im Club schnell Kontakt gefunden“, erzählt er. Inzwischen ist er zweiter Vorsitzender. In seinem Berufsleben war er als Realschullehrer in Werlte als Computeradministrator tätig. Im Verein ist er für für die Fortbildung zuständig. Auch hält er Vorträge über aktuelle Themen wie Software, Hardware und Datenschutz.

Hermann Post war Elektronikingenieur und als Referent bei der Handwerkskammer für Elektrotechnik und Mechatroniker zuständig. Seit Jahren ist er Mitglied im TOCC. Auch er hält Vorträge, vor allem über den Selbstschutz vor Strahlen oder ob die Strahlung von Smartphones schädlich ist. Auch Hermann Post bestätigt: „Ich lerne noch viel dazu. Was der eine nicht weiß, das weiß der andere.“