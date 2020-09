Wie viel Strom, Gas, Wasser und Wärme wurde in Telgte, Westbevern und Ostbevern verbraucht? Das wollen die Stadtwerke Ostmünsterland als Netzbetreiber diesmal von ihren Kunden wissen. Denn es gibt eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren: Die Jahresablesung erfolgt in diesem Jahr erstmalig als Selbstablesung und ist unabhängig davon, von welchem Lieferanten die Netzkunden versorgt werden.

„Auch wenn es unsere Kunden seit vielen Jahren gewöhnt sind, dass unsere Ableser zu ihnen nach Hause kommen, so geschieht die Umstellung in Zeiten von Corona ganz im Sinne der Kundschaft“, so Heiko Alte Epping, zuständiger Fachbereichsleiter.

Alle Kunden des Unternehmens werden deshalb in den kommenden Tagen per Post angeschrieben. Um die Selbstablesung zu vereinfachen, werden in diesem Schreiben Hinweise zur korrekten Ablesung gegeben. Neben einer Ablesekarte beinhaltet das Anschreiben auch einen persönlichen QR-Code und Zugangsdaten für eine etwaige Onlinemeldung der Zählerstände. Insgesamt haben die Kunden vier verschiedene Möglichkeiten, um ihre Zählerstände mitzuteilen.

„Als Netzbetreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, die Zählerstände einmal jährlich zu erheben. Wir hoffen, dass wir ein gutes Spektrum an Möglichkeiten anbieten, um dem Kunden die Zählerstandmeldung möglichst einfach und bequem zu gestalten“, so der Fachbereichsleiter.

Das Onlineportal und die Hotline sind bereits freigeschaltet. Bis spätestens zum 30. September sollten alle Kunden dem Versorgungsunternehmen den aktuellen Zählerstand mitteilen. Bei Netzkunden, die durch einen anderen Versorger beliefert werden, werden die Zählerstände automatisch an den Lieferanten weitergeleitet, betonen die Stadtwerke. „Bei Kunden, deren Zählerstände bis Ende September nicht vorliegen, müssen die Stände geschätzt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.