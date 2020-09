Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Urlaub & Pflege fand mit Abstand und im Freien statt. Auch im zurückliegenden Jahr konnte der Förderverein mehrere Urlaubsreisen für Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf finanziell unterstützen. Mit Freude teilte Kassenwart Leonhard Kreft mit, dass die Spendenbereitschaft deutlich gewachsen sei. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Förderverein fast das doppelte an Spenden sammeln und damit insgesamt acht Gästen einen bezuschussten Pflegeurlaub ermöglichen.

Dies war jedoch nicht der einzige Grund zur Freude. Mit der großzügigen Spende der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 1400 Euro wurde ein reisetauglicher Stehlifter angeschafft. Dies erleichtert den ehrenamtlichen Reisebegleitern das Umsetzen von Reisegästen, die nicht mehr sicher stehen können, enorm.

An der Mitgliederversammlung nahmen auch die Studentin Julia Klein-Helmkamp von der Uni Vechta und der IT-Experte Joachim Badde als Gäste teil. Beide wollen den Förderverein ehrenamtlich unterstützen. Julia Klein-Helmkamp führt eine Stiftungsrecherche durch, um weitere Mittel zu akquirieren, und Joachim Badde arbeitet an einer eigenen Homepage für den Förderverein.

Angelika Jannemann vom Vorstand des Fördervereins spricht in einer Pressemitteilung abschließend aus, was innerhalb des Vereins Konsens sei: Ein ganz großes Dankeschön an alle Spender, an die Sparkasse und an alle ehrenamtlichen Unterstützer.