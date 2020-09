Die VHS bietet ab Dienstag, 22. September; einen EDV-Grundlagenkurs „PC-Führerschein I“ an. In dem Kurs haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den praktischen Umgang mit dem Computer zu erlernen. Sie erfahren, welche Bestandteile ein Computer besitzt, wie er arbeitet und wie er bedient wird. Die wichtigsten Grundbegriffe werden vermittelt und anhand praktischer Übungen in entspannter Lernumgebung vertieft. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Unterricht findet zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.15 Uhr an insgesamt sechs Terminen im VHS-Haus am Adolph-Kolping Platz statt.

Nähere Infos und Anmeldungen bei der VHS im Treffpunkt Telgte, 21 53.