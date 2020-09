Kai Strauss & The Electric Blues Allstars laden am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel „Blues Champions League “ ins Bürgerhaus ein.

Kai Strauss zähle zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestierten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, habe sich Strauss in den zurückliegenden 25 Jahren einen festen Platz in den Herzen der Bluesgemeinde erspielt. „Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, B. B. King oder Jimmie Vaughan infiziert“, sagt der Gitarrist und Sänger, der laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews mittlerweile in der europäischen Szene als einer der großen Namen gilt.

Fünf deutsche Blues Awards – unter anderem Beste Band 2019 und 2016 sowie Bester Gitarrist 2018 –, TV-Auftritte sowie Konzerte in mehr als 20 Ländern sind bemerkenswerte Eckdaten in Strauss‘ Karriere. Guter Blues wird genährt durch persönliche Erfahrungen und Leidenschaft. Entscheidende Qualitäten von Kai Strauss, der seinem Instrument die Geschichten entlockt, die das Leben schreibt.

Auf der Bühne „überzeugt der sympathische Westfale mit sehr viel Ausstrahlung, hat ein gutes Gespür für die Stimmung im Publikum und weiß sie an den richtigen Stellen zum Überkochen zu bringen“, schreibt eine Zeitung, während sich ein Nachrichtenportal nicht zurückhält, Strauss den Titel „Deutschlands Blues-Gitarrist der Stunde“ zu geben.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50. An der Abendkasse sind sie für 23 Euro, ermäßigt 21,50 Euro, erhältlich. Inhaber von Ehrenamtskarten erhalten Tickets zum ermäßigten Preis. Es gibt feste Plätze.

Informationen und Tickets: Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2, 0 25 04/ 69 01 00, tourismus@telgte.de, www.telgte.de oder online über das Buchungsportal www.reservix.de.