Erdrutschartiger Sieg der Grünen - Bürgermeister Wolfgang Pieper im Amt bestätigt

Die Grünen sind die klaren Gewinner der Kommunalwahl in Telgte. Sie stellen mit Wolfgang Pieper mit einem fast unglaublichen Ergebnis von 86,24 Prozent nicht nur weiterhin den Bürgermeister, sondern zudem ab sofort auch die stärkste Fraktion im Stadtrat. Damit haben sie erstmalig die CDU von dieser Position verdrängt, die deutliche Einbußen bei den Wahlergebnissen hinnehmen musste und 35,4 Prozent erreichte.

Die deutlichen Verluste der Christdemokraten werden vor allem beim Blick auf die Direktmandate deutlich. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte die CDU noch zehn der 16 Wahlbezirke für sich entscheiden können, die restlichen gingen seinerzeit an die Grünen. Dieses Mal konnten die Christdemokraten lediglich drei Wahlbezirke für sich entscheiden, die übrigen gewannen die Grünen.

Neben den Grünen legte auch die FDP deutlich zu. 2014 hatte sie 8,3 Prozent erreicht, dieses Mal erzielte sie mit 11,6 ein zweistelliges Ergebnis. Die SPD wiederum verlor einige Prozentpunkte und rutschte von 13,5 auf nunmehr 11,3 Prozent.

Unspektakulär war hingegen die Wahl des Bürgermeisters, der es mangels eines Gegenkandidaten der anderen Parteien bereits im Vorfeld an Spannung gefehlt hatte. Mit 86,24 Prozent der Stimmen wurde Wolfgang Pieper in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. Der Kandidat der Grünen steht seit 2010 an der Spitze der Stadt.

Zur Erinnerung: Mit 86,24 Prozent erzielte Pieper ein noch einmal besseres Ergebnis als bei den beiden vergangenen Kommunalwahlen. Im April 2016 hatte er 79,2 Prozent der Stimmen erreicht, bei seiner ersten Bürgermeisterwahl im Mai 2010 zudem bereits stattliche 71,5 Prozent.

„Das ist ein wahnsinniges Ergebnis“, kommentierte Marian Husmann, Sprecher des grünen Ortsverbandes, das Ergebnis. Er sah das Wählervotum als Vertrauensbeweis für die engagierte Arbeit der Fraktion an. Zugleich sei das zusätzlicher Rückenwind für den Bürgermeister.

„Die CDU hat ihr Wahlziel nicht erreicht“, sagte Christoph Boge. Der Ortsunions- und Fraktionsvorsitzende ließ sich zu keiner eingehenden Analyse des Ergebnisses hinreißen. „Das werden wir am Montagabend analysieren“, sagte er. Er gibt aber zu, dass seine Partei sogar in Westbevern Stimmen verloren hat.

Klaus Resnischek, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Fraktionsvorsitzender seiner Partei, war eine leichte Enttäuschung anzumerken. Gleichwohl, das stellte er heraus, seien die Verluste der Sozialdemokraten auf lokaler geringer als auf Landesebene.

Bestens zufrieden mit dem Abschneiden der FDP zeigte sich die Fraktionsvorsitzende Karin Horstmann. Auf der Kippe stand zu Redaktionsschluss noch, ob es der FDP gelungen war, ein viertes Ratsmandat zu erringen. „Das würde unsere politische Arbeit wesentlich vereinfachen“, sagte Horstmann mit Blick etwa auf die Besetzung der Ausschüsse.

Die Wahlbeteiligung war mit rund 62 Prozent sehr gut. Aufgrund der Corona-Beschränkungen und des Andrangs vor allem am frühen Mittag bildeten sich zwischenzeitlich längere Schlangen vor einzelnen Wahlbüros, denn durch die Hygiene- und Abstandsvorschriften lief alles etwas langsamer als bei den bisherigen Wahlen.

Die Wahl insgesamt verlief nach Angaben der Stadtverwaltung trotz der Corona-Rahmenbedingungen normal. Sehr lange dauerte allerdings vor allem die Auszählung der Stimmen im Wahlbezirk 20 (Marienschule).