Blütenpracht braucht Pflege

Die über das Stadtgebiet verteilten Blühstreifen geben mit ihrem farbenprächtigen Blütenmeer gerade in den Sommermonaten ein tolles Bild ab. Flockenblumen, Rotklee, Kornblumen, Glockenblumen, Wilde Möhre und viele Blumenarten mehr erfreuen den Betrachter. Um etwas fürs Auge zu tun, ist die Grünstruktur in der Stadt Telgte in den vergangenen zwei bis drei Jahren aber nicht geändert worden. Ziel war es vielmehr, ökologischer zu werden und die Insektenvielfalt zu fördern. Unterstützt werden Grüningenieur Ihno Gerdes und sein Team bei diesem Prozess vom NABU und dessen Mitarbeiter Andreas Beulting .

Zehn Flächen waren identifiziert worden. Aus Rasenflächen wurden dort Wiesen. Ausgesät wurde zertifiziertes Regiosaatgut. Die genetische Herkunft der Pflanzen soll dabei immer nachweisbar sein.

Auch wenn die Trockenheit in diesem Jahr für Probleme gesorgt hat, haben sich die Flächen kräftig weiterentwickelt. Doch sie müssen gepflegt werden, damit auch im kommenden Jahr wieder alles blüht und gedeiht.

An dieser Stelle kommen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes ins Spiel. Wichtig sei, so Andreas Beulting, dass die Wiesen gemäht würden und das Gemähte anschließend auch abgefahren wird. „Sonst würden Arten verdrängt oder erstickt“, so der NABU-Mann. Zudem werde der Boden dadurch möglichst mager gehalten. Desto mehr Arten könnten sich entwickeln.

Ein Mal in Jahr muss das geschehen. Und ab Mitte September bis in den November ist das möglich. „Wenn wir das im Sommer machen würden, hätten wir zu hohe Verluste in der Tierwelt“, erläutert Beulting.

Während die Blühflächen jährlich im Herbst auf eine Länge von etwa zehn Zentimetern zurückgeschnitten werden, werden die an die Bürgersteige und Verkehrsflächen angrenzenden Rasenstreifen, die sogenannten „Akzeptanzstreifen“, regelmäßig gekürzt. Vielen Bürgern sei wichtig, dass die Ränder ordentlich aussehen, wissen Ihno Gerdes und Andreas Beulting aus Erfahrung.

Innerstädtisch sind erst einmal keine weiteren Blühweisen geplant. Es seien auch kaum noch dafür geeignete Flächen zu finden, so Ihno Gerdes.