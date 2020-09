„Coronathon“ für guten Zweck

Alle Teilnehmer, die beim sogenannten „Corona­thon“ der Walking-Abteilung des TV Friesen Telgte am Sonntag rund um Telgte gestartet waren, kamen gut ins Ziel und konnten sich bei der Siegesfeier auf dem Hof Hertleif feiern lassen.

Bereits um 9 Uhr machten sich die ersten Starter vom Parkdeck am Rathaus auf den Weg in Richtung Schirl. Insgesamt sieben Walker wurden von Horst Theuner und Annette Rickhoff auf die Strecke geschickt. Zu den fünf „Marathonis“ Barbara Leißing, Petra-Maria Lemmen , Brigitte Mahler , Rainer Slowy und Klaus Weidemann gesellten sich noch Hans-Jürgen Breidel und Aloys Holkenbrink, die am Vormittag „nur“ den Halbmarathon walken und die Langstreckler unterwegs mitziehen wollten.

Das Begleitfahrzeug versorgte sie an zwei Stellen mit Getränken und Snacks. Jeder Starter hatte sich vorab eine Tasche mit allem Notwendigen gepackt, die dann von Station zu Station gebracht wurde. Das war eine der Vorgaben, die das Orga-Team aus Gründen des Corona-Schutzes vorgesehen hatte.

Gegen 12 Uhr traf die Truppe, die die ganze Zeit über zusammengeblieben war, wieder am Parkdeck ein. Für Breidel und Holkenbrink war das Ziel erreicht, die anderen begaben sich nach einer kurzen Erfrischungspause auf die zweite Runde in Richtung Raestrup. Ab hier übernahmen Sylvia Lenschow und Klaus Pieper die sportliche Begleitung. Beide absolvierten auf der zweiten Runde ihren Halbmarathon.

Mit der Halbzeit übernahmen Renate Gutmann und Jürgen Fieber die Versorgung. Bei Kilometer 31 gab es wieder eine Erfrischung. Hier hatte sich Petra-Maria Lemmen schon einen kleinen Vorsprung vor dem Rest der Truppe erarbeitet, den sie bis zur zweiten Verpflegungsstation bei Kilometer 36 auf gut fünf Minuten ausgebaut hatte. Diesen hielt sie auch bis ihn Ziel. Vor ihr kamen jedoch vier Walker ins Ziel, die sich auf eine 11,5-Kilometer lange Runde in Richtung Raestrup aufgemacht hatten. Martina Bennewig, Gertrud Hertleif, Marie-Luise Rossi und Theo Tegelkämper hatten sich für die kürzeste der angebotenen Strecken entschieden.

Die Erleichterung bei den Aktiven und Organisatoren war groß, als kurz nach 15 Uhr alle Walkerinnen und Walker wohlbehalten und mit ihrer Leistung zufrieden im Ziel angekommen waren.

Vom Parkdeck ging es dann gemeinsam zum Hof Hertleif, wo die Siegesfeier stattfand. Vorab führten Gertrud und Tonius Hertleif die Walker über ihren Hof. Auf viel Interesse stieß dabei die Funktion der Biogas-Anlage, die insbesondere die benachbarte Klinik „Maria Frieden“ mit Strom und Wärme versorgt. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es neben den Urkunden und extra gestalteten Corona-Medaillen für alle Aktiven für Brigitte Mahler (20. gewalkter Marathon) und Petra-Maria Lemmen (zehnter gewalkter Marathon) eine besondere Ehrung.

Den Erlös des „Corona­thon“ wird die Abteilung einem guten Zweck zukommen lassen. Die Entscheidung fiel auf den Verein „Zib – Zusammen ist besser“. Neben den geringen Startgeldern wurden am Abend Spenden gesammelt, sodass insgesamt 200 Euro an Annette Rickhoff übergeben werden konnten.