„Eltern sollten ihre Kinder nicht in Watte packen.“ Dafür plädiert Kriminalhauptkommissar Richard Rauer , der gemeinsam mit seinem Kollegen Günter Voltmann das Sicherheitstraining für Schulanfänger an der Brüder-Grimm-Schule leitete. „Wir wollen Kinder Schritt für Schritt selbstständig machen“, so Rauer, „damit sie ihren Schulweg zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad meistern können.“ Kinder würden zunehmend weniger mobil, warnt der Verkehrsexperte, da sie mit dem Auto direkt vor das Schultor gefahren würden. Die Folge: Immer weniger Kinder lernten, Gefahren einzuschätzen und sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten.

Um eventuellen Unsicherheiten vorzubeugen, schulten die beiden Kommissare Kinder und Eltern in einem zwei Stunden umfassenden Sicherheitstraining. Auf dem Stundenplan standen Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Helms und das „Funkeln im Dunkeln“, Verhaltensweisen im Auto und Bus sowie ein Fußgängertraining, in dem Stationen des Schulwegs abgelaufen wurden.

Damit die Schüler auch künftig sicher auf der Straße unterwegs sind, schließen sich an diese erste Schulung die Radfahrausbildung in der vierten Klasse und in den weiterführenden Schulen Radfahrprojekte und Informationen für „junge Fahranfänger“ an.