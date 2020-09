Als Harry Körber vor wenigen Tagen die ersten Äpfel vom Baum im Garten seines Hauses an der Mozartstraße ernten wollte, traute er seinen Augen nicht. Denn einerseits hängen derzeit eine Menge reifer Früchte in den Ästen, doch zeitgleich bildeten sich an einigen Stellen aber bereits wieder Blüten. „Das habe ich in den vergangenen 39 Jahren, seit wir hier leben, noch nicht erlebt“, sagt der Telgter.

Für ihn hat diese zweite Blüte möglicherweise mehrere Gründe. Zum einen macht er die Klimaveränderungen dafür verantwortlich. Da der Baum in einer geschützteren Ecke des Grundstücks wachse, seien die Temperaturen dort wahrscheinlich immer relativ hoch gewesen. Zudem vermutet der Hobby-Botaniker, dass die „biologische Uhr“ des Baumes angesichts der kühleren Zeiten gegen Ende der Sommerferien und dem anschließenden erneuten Anziehen der Temperaturen durcheinander gekommen sein könnte.

Nun wartet der Telgter ab, was passiert. In der Zwischenzeit erntet er bereits die schmackhaften Früchte der „Dülmener Rose“. Und dabei hat er eine besondere Vorgehensweise: Zuerst werden die Äpfel in den oberen Regionen des Baumes gepflückt, die am meisten Sonne bekommen haben, dann – mit einem zeitlichen Versatz – die anderen.