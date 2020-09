Wenn es um den Radweg im Bereich Jägerhaus und Wöste geht, dann sind zahlreiche Nachbarn dort seit Jahren ehrenamtlich engagiert – unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Greiwe , dessen Namen dieses Wegstück mittlerweile trägt.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr und im Frühjahr an einem Teilstück des Weges Dornensträucher entfernt worden waren und an ihrer Stelle ein Blühstreifen angelegt wurde, ging es jetzt in einem anderen Teilbereich nahtlos weiter.

Unter der Leitung von Gärtnermeister Frank Staupendahl und Karl-Heinz Greiwe wurden auf einer Länge von rund 100 Metern rund 40 Tonnen der bislang vorhandenen Grasnarbe entfernt und durch einen für die Aussaat von Wildblumen geeigneten Boden ersetzt. In den nächsten Tagen – das gute Wetter soll bekanntlich noch anhalten – werden auf dem Areal Blumenzwiebeln gesetzt und Wildblumensamen ausgesät.

Nun hoffen alle Beteiligten auf das Frühjahr und darauf, dass es längs des gepflegten Weges bunt blüht.