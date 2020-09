Wer kürzlich abends in den Museumsgarten des Religio blickte, dem bot sich ein ungewohntes Bild: Bei bestem Wetter hatten sich Kulturinteressierte auf Decken, Stühlen und Bänken zu einem Picknick eingefunden. Das Museum Religio hatte nämlich zu einer Lesung mit musikalischer Begleitung eingeladen – und viele waren gekommen. Unter strengen Hygienevorschriften und mit genau gekennzeichneten Laufwegen verteilten sich die Museumsgäste im Garten.

Autor Christian Nachtigäller las sommerliche und unterhaltsame Geschichten sowie Gedichte aus seinem alltäglichen Leben und versicherte immer wieder, dass er alle diese Geschichten, die von Fahrradtouren, Schützenfesten und Badeseebesuchen handelten, auch genauso erlebt habe. Doch nicht nur humorvolle Literatur wurde an diesem Abend geboten. Gregor und Sebastian Stewing waren für die musikalische Unterhaltung verantwortlich und spielten zwischen den einzelnen Geschichten bekannte Jazzstandards. Der so entstandene stete Wechsel zwischen beschwingter Musik und kurzweiligen Texten kam gut an. Ein kultureller Schlagabtausch. Erst als es mit der Dämmerung kühl wurde und die Musiker ihre Noten nicht mehr erkennen konnten, endete der Abend. So gelang es, den Sommer ein klein wenig zu verlängern.