Ein 32-jähriger Münsteraner fuhr am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der B 51 von Telgte in Richtung Münster. Auf Höhe einer Ampelanlage stieß der Mann mit einem Pedelecfahrer zusammen, der von rechts aus einer Seitenstraße kam. Beide Radfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Der Pedelecfahrer fuhr allerdings unvermittelt weiter in Richtung Telgte, ohne sich um den Unfall oder die Verletzungen zu kümmern.

Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 80 Jahre alt, normale Statur, graue Hose und dunkles Pedelec. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem zweiten Beteiligten machen kann, der sollte sich bei der Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00, oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de melden.