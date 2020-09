980 Kilometer nach Taizé geradelt

Es gibt eine Fahrrad-Pilgerstrecke, die über 980 Kilometer zwei Pilgerorte miteinander verbindet: die Wallfahrtsstadt Telgte mit dem Gebetsort Taizé, ein kleines Dorf im französischen Burgund. Seit 71 Jahren gibt es dort die Gemeinschaft von Taizé . Bekannt ist Taizé durch die ökumenischen Jugendtreffen, zu denen jährlich rund 100 000 Besucher kommen.

Die Idee zu einer außergewöhnlichen Radwallfahrt hatte der Osnabrücker Ansgar Hagemann vom ADFC Osnabrück. Schon häufiger hatte an den Osnabrücker Wallfahrten nach Telgte teilgenommen. Eine 22-köpfige Pilgerschar ließ sich vor der Gnadenkapelle von Propst Dr. Michael Langenfeld den Pilgersegen geben. Dann gab es grünes Licht: 14 ereignisreiche Tage mit insgesamt 13 Tagesetappen standen auf dem Programm.

Ansgar Hagemann hatte diese Tour organisiert. Unter anderem hatte er auch schon 2018 eine Pilgertour vom Ort des 100. Deutschen Katholikentages in Leipzig (2016) nach Münster (2018) geleitet. Die letzte Etappe vor zwei Jahren hatte in Telgte geendet. „Weil es uns hier in der Wallfahrtsstadt so gut gefiel und in diesem Jahr der Deutsche Katholikentag nicht stattfand, habe ich diese ungewöhnliche Rad-Pilgerreise angeboten, die in der Wallfahrtsstadt Telgte ihren Anfang nahm“, lobt der Osnabrücker auch heute noch die Gastfreundschaft der Telgter.

Mit Franz-Josef Unnewehr nahm ein Telgter an der Pilgerfahrt teil. Alle anderen kamen aus Osnabrück und waren auch teilweise von weither angereist: So der 87-jährige Johannes Otto, der extra aus Berlin nach Telgte kam, um dann noch die 14-Tages-Tour mit dem Zweirad nach Taizé mitzuradeln.

Jede Etappe hatte eine Distanz von etwa 75 Kilometern: Von Telgte über Holzwickede und Hilden ging es entlang der Rur, über eine rund 100 Kilometer lange Bahntrasse, an Schengen an der Mosel vorbei nach Echternach, die älteste Stadt Luxemburgs. Weiter radelten die Pilger nach Metz in Lothringen. Ein weiteres erlebnisreiches Etappenziel war Nancy: die Hauptstadt der Herzöge von Lothringen. Die Stadt ist weltbekannt für ihr architektonisches Ensemble aus dem 18. Jahrhundert. Schließlich das Ziel: Taizé. Drei Übernachtungen gab es in der Nähe des Gebetsortes. Die Gruppe nahm an den ergreifenden mehrsprachigen Morgen- und Abendgebeten teil.

Nach erlebnisreichen und eindrucksvollen zwei Wochen ging die Fahrt mit dem Bus zurück nach Telgte.