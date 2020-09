Eine Saison voller Herausforderungen

„Es war eine Saison der Herausforderungen.“ Diese Aussage zog sich wie ein roter Faden durch die Reden und Gespräche beim Saisonabschluss der Wachgänger der DLRG im Freibad. Denn Corona sorgte dafür, dass in den vergangenen Monaten rund um das Waldschwimmbad vieles nicht so lief wie in „normalen Jahren“.

Sowohl bei der Anzahl der Badegäste, den Abstands- und Hygienemaßnahmen im Bad und bei der Ausbildung sowie beim Training der Lebensretter musste improvisiert, umgedacht und umgeplant werden. Doch am Ende, darin waren sich alle sicher, habe es sich gelohnt.

„Gerade in diesem kultur- und sportarmen Jahr war das alles ein nicht einfaches aber kraftvolles Statement für das Waldschwimmbad“, betonte der DLRG-Vorsitzende Franz-Josef Kretzer . Denn, das unterstrich Bürgermeister Wolfgang Pieper: „Nach dem ersten Lockdown waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir bereits vor der Saison wieder den Schlüssel umdrehen und auf eine Öffnung verzichten müssten.“

Doch Marc-André Spliethoff als Geschäftsführer der Bädergesellschaft, das Schwimmbadteam und die DLRG, Thomas Schwaack von den Lebensrettern programmierte unter anderem das spezifische Buchungssystem, hätten letztlich mit einem ungeheuren Kraftakt dafür gesorgt, dass schließlich doch die Tore geöffnet werden konnten.

Dass es trotz dieser Restriktionen gelungen ist, den Trainings- und Ausbildungsbetrieb weitgehend am Laufen zu halten, das machte Thomas Schwaack, Leiter Schwimmen und Ausbildung, anhand von Zahlen deutlich.

87 Prüfungen wurden in den vergangenen Wochen abgenommen, davon waren 55 Schwimmabzeichen, der Rest entfiel auf die Rettungsschwimmerausbildung. Das war rund zwei Drittel dessen, was sonst im Jahresverlauf erreicht wird. Insgesamt hätten zusammengerechnet rund 1500 Teilnehmer an allen Trainings- und Ausbildungsstunden der Lebensretter teilgenommen.

Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen: „Sorgen bereitet uns die Anfänger-Schwimmausbildung“, betonte Schwaack. Die Frühschwimmerkurse (Seepferdchen) seien komplett ausgefallen, sodass etwa 60 Kinder aus Telgte und Umgebung nicht ausgebildet werden konnten. Überhaupt, so der Leiter Ausbildung, mache die mangelnde Schwimmfähigkeit vieler Kinder den Verantwortlichen Sorgen.

610 Stunden leisteten die Wachgänger der DLRG ehrenamtlich vor allem an Wochenenden und Feiertagen. 49 Rettungsschwimmer trugen auf diese Weise mit zum Gelingen der Saison bei, so Schwaack. Dank des disziplinierten Verhaltens der Badegäste und der strikten Einteilung der Schwimmbereiche sei die Wasseraufsicht einfacher gewesen als sonst.

Doch auch die Badegäste, das betonte der DLRG-Vorsitzende Franz-Josef Kretzer, hätten das Angebot hoch gelobt. „Teilweise wurde das Schwimmen als Auszeit von Corona empfunden, konnte man seine Bahnen doch ohne Maske ziehen“, sagte er.

Ein besonderer Dank wurde am Ende einer alles anderen als normalen Saison dem Schwimmbadteam zuteil. Nach einem einstimmigen Beschluss des Vorstandes und der Zustimmung des Bezirks- und Landesverbandes zeichneten Franz-Josef Kretzer die Schwimmmeister Stefanie Scheffler, Reinhold Jäger und Andreas Hermersdorfer mit Ehrennadeln der DLRG aus. Hermersdorfer und Jäger wurde je eine Auszeichnung in Bronze verliehen, Stefanie Scheffler eine in Silber. Denn sie wurde bereits vor Jahren für ihr Engagement in der DLRG mit Bronze ausgezeichnet.