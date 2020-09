Noch ein paar Tage ist die Skulptur des Gastkünstlers Kristian Niemann in der „Kunokiste“ an der Günter Grass Brücke zu sehen. Niemanns Installation, die die komplette Zelle ausfüllt, trägt den Namen „Menschwertung“. Ein Wortspiel, mit dem der Künstler auf materielle Werte anspielt, die uns Menschen immer mehr prägen. Dazu Kristian Niemann: „Gold erscheint heute den meisten Menschen als Symbol für Reichtum und Macht. Dabei symbolisierte das Gold im alten Ägypten wie auch bei den Azteken Südamerikas das Fleisch der Götter. Das Gold ist ein Symbol für die Sonne, für Erleuchtung, für Weisheit.“

Nach einer kurzen Pause wird Eddy Pinke das Forum in der Emsstadt als Ausstellungsraum nutzen. Die Telgte und Besucher der Stadt dürfen gespannt sein, heißt es in der Ankündigung der Kulturnomaden.

Eddy Pinke wurde 1952 in Münster geboren. Seit 1979 ist er freischaffender Maler. Er ist Mitglied im Welbergener Kreis in Steinfurt Mitglied im Hammer Künstlerbund. Weitere Infos gibt es unter www.eddy-pinke.de.

„Telgte bekommt ein Lichtspielhaus. Zumindest für einen Abend“, verkünden die Kulturnomaden. Am 10. Oktober (Samstag) soll es soweit sein, so der Planungsstand. Konkrete Vorabsprachen mit der Stadt seien schon getroffen worden. Die Veranstaltung ist als herbstliche Kulturaktion geplant.

„Lichtspielhaus“ ist eine Aktion, die sich gemäß dem eigenen Motto „Kultur braucht und schafft Raum“ mit einer eher ungewöhnlichen Art des Sehens als schöpferischem Akt beschäftigen. Am 10. Oktober gegen 20 Uhr wollen die Mitglieder der „freien Organisation zur Kulturförderung“ mit mehreren Beamern selbst gestaltete Kurzfilme an ausgewählte Häuserwände in der Herrenstraße projizieren. Treffpunkt ist an der Hausnummer 18. „Dass bei den kleinen Filmen das Sehen im Vordergrund steht, liegt zwar auf der Hand, doch geht es den Veranstaltern bei den Präsentationen um Perspektivwechsel, aber auch mittels Überblendungen der Filme und Geräusche um die Auflösung von Betrachtungsweisen“, heißt es in der Ankündigung weiter.