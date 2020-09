Der eigentlich für den 9. Januar vorgesehene Neujahrsempfang der Stadt ist von der Verwaltung abgesagt worden. „Unter den Hygienebedingungen der Coronaschutzverordnung wäre der Neujahrsempfang zwar möglich, aber nicht das, was er sein sollte: ein Ort der Begegnung und des Austausches“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein weiterer Grund für die Verantwortlichen: „Zudem wäre die Besucherzahl stark eingeschränkt und eine Gästeauswahl der eigentlich für jedermann gedachten Veranstaltung müsste erfolgen. Ein zwangloses Zusammenkommen und miteinander plaudern ist aller Voraussicht nach auch im Januar 2021 noch nicht möglich“, heißt es weiter. Deshalb habe sich die Verwaltung schließlich nach genauer Abwägung entschlossen, den Empfang abzusagen. Am 15. Januar 2022 werde man sich dann hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen treffen können, heißt es abschließend.