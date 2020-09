Die Zahlen sind beeindruckend: Wenn kurz nach Erntedank die Saison der Blumenampeln endet, dann hat Reinhard Große Jäger, der zusammen mit seinem Sohn Johannes wieder die Pflege der Pflanzen übernommen hatte, ziemlich genau 50 Gieß-Rundgänge absolviert.

Da ein Rundgang fast genau fünf Kilometer lang ist, hat er dabei nicht nur 250 Kilometer zurückgelegt, sondern auch fast 60 000 Liter Wasser vergossen, um die Blütenpracht zu erhalten. Denn in das Fass, dass Große Jäger und sein Sohn nutzen, passen 400 Liter Wasser. Zwei Mal muss unterwegs nachgeladen werden, um die fast 240 Blumenampeln ausreichend mit kühlem Nass zu versorgen.

„Die Trockenheit war eine starke Herausforderung in diesem Jahr“, sagt Große Jäger, der im Auftrag des Heimatvereins unterwegs ist. Dieser hat die Blumenampelaktion initiiert.

Vandalismus war in diesem Jahr überhaupt kein Thema. Allerdings macht Reinhard Große Jäger ein anderes Thema Sorgen. „Die teilweise rücksichtslosen Autofahrer in ihren immer größeren und breiteren Pkw sind ein echtes Ärgernis für den Ampelgießer“, sagt der Gärtnermeister. Obwohl er unter anderem durch eine Warnweste klar zu erkennen sei, würde schnell und vor allem fast ohne Abstand an ihm und dem Gießwagen vorbeigefahren“, erzählt er. „Manchmal fürchtet man regelrecht um sein Leben.“

Ausgesprochen positiv angenommen seien die Blumenampeln einmal mehr. „Unglaublich viele Telgter und Auswärtige haben mich in den vergangenen Wochen auf den schönen Blumenschmuck angesprochen und die Aktion des Heimatvereins sehr gelobt“, sagt der Telgter.

Und schmunzeln muss er dabei auch. Denn da die Spenden für die Aktion in diesem Jahr zu einem Großteil von Privatleuten gekommen seien, sei er mehrfach angesprochen worden: „Wo hängt denn meine Blumenampel?“