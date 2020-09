Pandemie stoppt Unterstützung nicht

Kindern in Namibia eine bessere Bildung zu ermöglichen und ihnen damit die Chance zu geben, sich selbst eine gesicherte Zukunft aufzubauen, ist ein Schwerpunkt der Arbeit des Westbeverner Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“. Dafür haben Mitglieder und Spender in den vergangenen Jahren schon viel Geld zusammengetragen, mit dessen Hilfe zahlreiche Projekte vor Ort in Okahantja verwirklicht wurden. Weitere sollen noch in diesem und den weiteren Jahren in Angriff genommen werden.

Das Projekt eines Anbaus für die Unterbringung von Schülern voranzubringen, ist eine dieser Ideen. Bislang werden sie bei Farmerfamilien oder Freunden einquartiert, da ihr Weg nach Hause sehr weit ist. „Das ist ein schwieriger Prozess. Die Besitzerverhältnisse des Grundstücks und der behördliche Werdegang lassen alles nur Schritt für Schritt vorankommen. Ich hoffe, dass wir dennoch in einigen Monaten beginnen können“, sagte Barbara Rogl bei ihrem Besuch im Januar in Westbevern.

Enger Kontakt

Zu ihr hält der Westbeverner Verein engen Kontakt. Barbara Rogl ist in Namibia aufgewachsen. Als Farmbesitzerin mit deutschen Wurzeln setzt sie sich bereits seit über 30 Jahren für die Kinder des südafrikanischen Landes ein. Dadurch hat sie eine umfassende Einsicht in die gegebenen Strukturen und Bedürfnisse des Landes und der Kinder erhalten. Sie fungierte als Ideengeberin der Vereinsgründung und sorgt vor Ort für die sinnvolle Vergabe der Spendengelder.

Auch für die, die vom Verein aus Westbevern kommen. Sechs Kindern wurde bereits der Schulbesuch inklusive Internatsunterbringung ermöglicht. Außerdem wurden diese Kinder mit der üblichen Schultracht sowie Schreibmaterialien ausgestattet.

Verpflegung und Bildung

Ein Beitrag geht ferner in die Verpflegung. Mit einem ansehnlichen Betrag hat der Verein vor kurzer Zeit noch zur Grundversorgung mit Lebensmitteln für die Kinder im Waisenhaus beigetragen.

Eine gute Bildung ist der Start in eine eigene sichere, eigenständige Zukunft. Mit einer Unterstützung von 250 Euro im Jahr aus Spendengeldern wird eine Basis für die Kinder geschaffen. „Wir nehmen aber auch die Eltern in die Pflicht, einen kleinen Beitrag beizusteuern“, berichtete Barbara Rogl. „Gute Schulabschlüsse sind wichtig, um in die Ausbildung und in das Berufsleben einsteigen zu können.

Vier namhafte Firmen von außerhalb haben in den vergangenen Jahren zusätzlich Spenden für den Westbeverner Verein und damit für die Kinder in Namibia eingebracht, teilt der Vorstand mit. „Alle Spendengelder kommen zu 100 Prozent den Kindern dort zugute“, unterstrichen der Vereinsvorsitzende Hubert Kleuser und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Pfützner . Spenden kommen auch stets bei dem privat in Westbevern durchgeführten Oktoberfesten zusammen. Rund 700 Euro waren es 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Fest in diesem Jahr ausfallen. Offen ist noch aufgrund der Pandemie, ob Hans-Jürgen Pfützner selbst, wie in den Jahren zuvor, im November und Dezember nach Namibia fliegt, um sich vor Ort von den Tätigkeiten und dem Einsatz der Spendengelder zu überzeugen.

Donnerwetter aus Deutschland

„Es täte mir schon weh, wenn ich die Kinder nicht besuchen könnte“, gibt Pfützner offen zu. Kein Wunder, wird er doch in Okahandja von den Jungen und Mädchen mit den Worten „Donnerwetter aus Deutschland“ empfangen. Für den Westbeverner ist es stets ein besonderer Moment, wenn er in die leuchtenden Kinderaugen blickt und zusammen mit den einheimischen Verantwortlichen verschiedene Aktivitäten wie Fußball mit ihnen durchführt. „Da rollt schon mal die eine oder andere Träne der Freude bei mir“, gibt Pfützner zu.

Als Mitglied – und seit 2018 als zweiter Vorsitzender – von „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ engagiert er sich seit 2006 in dem afrikanischen Land und ist mindestens einmal im Jahr zu Gast im 10 000 Kilometer und elf Flugstunden von Westbevern entfernten Okahandja. Er und Brigitte Leyendecker – ebenfalls seit 2006 engagiert – sowie die Mitglieder des Vereins und die zusätzlichen Spender können schon ein wenig stolz auf die geleistete Unterstützung für die Mitmenschen – vor allem die Kinder – in dem fernen Land sein. „Sie wird weiter anhalten“, verspricht er Verein.