Drei Fraktionschefs stehen fest

Gut anderthalb Wochen nach der Kommunalwahl haben bereits drei der vier im Rat vertretenen Fraktionen wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Sabine Grohnert wird weiterhin die Faktion der Grünen führen, Klaus Resnischek die der SPD und Karin Horstmann jene der FDP . Bei der CDU hingegen ist noch nichts entschieden.

„Wir lassen uns noch Zeit“, sagt der bisheriger Fraktionsvorsitzende Christoph Boge. Erst am 5. Oktober sei die konstituierende Fraktionssitzung anberaumt. Ob Boge seinen Hut erneut in den Ring wirft, lässt er offen. „Kein Kommentar“, lautet die knappe Antwort.

Gesprächsstoff

Überhaupt ist der Vorsitzende der bislang größten Fraktion im Stadtrat, die bei der Kommunalwahl deutliche Verluste hinnehmen musste, recht einsilbig. Für das schlechte Abschneiden der Christdemokraten gebe es eine Reihe von Gründen, die in ihren konkreten Auswirkungen aber noch im Detail zusammengepuzzelt werden müssten.

Dass die CDU noch nicht wirklich konkret wird, verwundert nicht nur die politischen Gegner, sondern sorgt nach WN-Informationen auch in den eigenen Reihen für einigen Gesprächsstoff. Hinter vorgehaltener Hand ist die Rede davon, dass das schlechte Ergebnis die Parteispitze völlig überrascht habe und nun intensiv nicht nur nach Gründen, sondern auch möglichen Verantwortlichen gesucht werde.

Großer Auftrag

Während die CDU noch in der Phase der Wahl- und Ergebnisanalyse ist, spricht Sabine Grohnert von den Grünen von einer „unglaublichen Woche“. Das Ergebnis sei ein großer Auftrag, dem die Fraktion gerecht werden wolle.

Erste Weichenstellungen haben die Grünen bereits vorgenommen: Sabine Grohnert wird weiterhin Vorsitzende der Ratsfraktion bleiben, Michael Brandherm ihr Stellvertreter sein. Der Westbeverner hatte für viele völlig überraschend in Westbevern das Direktmandat gewonnen. Seine Funktion sei daher auch ein klares Zeichen dafür, „dass wir stets ganz Telgte im Blick haben“, betont Grohnert selbstbewusst. Fraktionsgeschäftsführer ist Peter Spieker.

Ältestenrat abwarten

Bevor die Grünen weitere Entscheidungen treffen, wollen sie den Ältestenrat in der kommenden Woche abwarten. Dort wird fraktionsübergreifend beispielsweise darüber gesprochen, welche Ausschüsse es in den nächsten fünf Jahren geben soll und wer bei den stellvertretenden Bürgermeistern zum Zuge kommt.

In der Vorstandssitzung der FDP am Montagabend ist Karin Horstmann als Fraktionsvorsitzende wiedergewählt worden. „Ich bin darum gebeten worden. Und ich mache das gerne“, sagte Horstmann.

Dadurch, dass die FDP und die Grünen gemeinsam im neuen Rat eine Mehrheit haben, sind die Freien Demokraten zu einem attraktiven Partner geworden. „Es hat aber noch keine Gespräche mit anderen Parteien gegeben“, berichtete die neue und alte Fraktionschefin. „Wir stehen aber zur Verfügung.“ Gespräche würden bestimmt in der nächsten Woche stattfinden.

Karin Horstmann kann sich kaum vorstellen, dass ihre Partei eine feste Koalition eingeht. „Ich glaube, dass wir mit der Strategie, rein sachbezogen Mehrheiten zu finden, bislang gut gefahren sind“, so Horstmann. „Wir müssen immer versuchen, im Interesse der Bürger Mehrheiten zu finden. Das gelingt mal mit der CDU und mal mit den Grünen.“

Die Fraktionsvorsitzende weiß, dass die FDP mit den Grünen im Schulsektor beispielsweise auf einer Linie liegt. „Aber es gibt auch Themen, wo das überhaupt nicht funktionieren kann.“ Die FDP wolle versuchen, ihr Wahlprogramm umzusetzen. „Aber das wird mit den Grünen nicht gehen“, so Horstmann. „Deshalb sehe ich eine feste Bindung mit den Grünen nicht.“

Luft geholt

Auch die SPD hat noch keine Gespräche geführt. „Wir haben in der letzten Woche erstmal Luft geholt“, berichtete der neue und alte Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek. Er wurde in der konstituierenden Fraktionssitzung in der vergangenen Woche wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Björn-Oliver Jung. Die Fraktionskasse führt Kader Simsek-Sener.

Resnischek geht davon aus, dass die Fraktionen in dieser Woche untereinander Kontakt aufnehmen werden. Rechnerisch hätten Grüne und SPD im Rat gemeinsam eine Mehrheit und könnten in der am 1. November beginnenden Legislaturperiode die Politik in Telgte und Westbevern bestimmen. Ob es aber zu einer festen Koalition kommen wird, vermag Klaus Resnischek nicht zu sagen. „In den vergangenen sechs Jahren haben wir uns immer themenbezogen Mehrheiten gesucht und dann beschlossen“, erinnert der Fraktionsvorsitzende. Er kann sich durchaus vorstellen, dass auch in den kommenden fünf Jahren ähnlich verfahren wird.