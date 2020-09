„Gut“, antwortete Bauhofmitarbeiter Josef Peters auf die Frage, wie sich Christian Korte denn schlage. Der Leiter des Fachbereichs Bauwesen im Rathaus hatte am Donnerstag Hemd und Jeans gegen Gartenarbeitshose, Sicherheitsschuhe und Warnweste eingetauscht.

Einen Tag lang klinkte er sich aus der Arbeit im Büro aus, um einmal hautnah zu erleben, wie der Arbeitsalltag am Baubetriebshof aussieht und welche Arbeiten dort zu erledigen sind. Schließlich ist der Bauhof seinem Fachbereich zugeordnet. „Ich möchte einfach zeigen, dass der Bauhof viele wichtige Aufgaben übernimmt und was die Mitarbeiter alles leisten“, erklärte der 35-Jährige. „Ich möchte auch ihre Arbeit einschätzen können.“

Tag durchgeplant

Um 7 Uhr in der Früh musste Christian Korte am Baubetriebshof antreten. Das Team um Leiter Kenan Islek hatte für seinen Chef einen Schlachtplan zusammengestellt. Von dort aus wurde er zu den verschiedenen Einsatzorten gefahren. Los ging es in den Emsauen mit der Leerung der Mülleimer. Ab 8 Uhr galt es, auf mehreren Spielplätzen zu kontrollieren, ob die Spielgeräte noch in Schuss sind. Im Anschluss stand Spielplatzreinigung auf dem Arbeitsplan. Gemeinsam mit Thomas Hagedorn, Josef Peters und Frank Borgmann wurde der Spielplatz an der Kopernikusstraße auf Vordermann gebracht. Später durfte Christian Korte in die Arbeit in der bauhofeigenen Tischlerei hineinschnuppern.

Zum Abschluss kam der Bauamtsleiter, der am 1. Oktober seit einem halben Jahr bei der Stadt Telgte tätig ist, mit Kenan Islek und Stefan Bruns, der für den kaufmännischen Bereich des Bauhofs zuständig ist, zur ein Mal im Monat stattfindenden Bauhofbesprechung zusammen. Dabei werden Themen wie die Anschaffung von Geräten aber auch das Freischneiden von Sicht-Drei­ecken an unübersichtlichen Stellen in Kreuzungsbereichen angesprochen.