Die Tradition zum Erntedank fortsetzen, soweit das unter den besonderen Vorgaben in der Corona-Pandemie möglich ist. Das beherzigten jetzt in Westbevern die Landfrauen, der Landwirtschaftliche Ortsverband und die Landjugend in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Binden der Erntekrone auf dem Hof Große Lembeck. Zahlreiche Helfer aus den Reihen der drei Vereine verarbeiteten die langen Weizenhalme so, dass in der Hauptsache nur die Ähren das Knäul bildeten, die anschließend durch Monika König, Giesela Biedenstein und Carolin Brockmann zur Erntekrone verarbeitet wurden. Das Herbstsymbol mit einem Durchmesser von 1,20 Metern wird den Altar der Pfarrkirche schmücken. Neben der Erntekrone werden auch etliche Feldfrüchte vor dem Altar ausgelegt. Der Erntedankfrühschoppen mit Untermalung, der sich stets nach dem Gottesdienst auf dem Dorfplatz anschloss, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus.