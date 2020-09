Die Telgter Senioren-Union hatte in einem Bürgerantrag gefordert, dass die Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege im Telgter Stadtgebiet einschließlich Westbevern und Vadrup mit einem unentgeltlich auszustellenden Sonderparkausweis ausgestattet werden sollten.

In der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses begründete Ausschussmitglied und Senioren-Unions-Vorsitzender Karl-Heinz Greiwe die Beweggründe. Die Pflegekräfte würden in ihrer Arbeit in zunehmendem Maße behindert, weil sie keine Parkplätze fänden und teilweise weite Wege zurücklegen müssten. Sie bräuchten oftmals aber dringend ihr Auto, weil sie Gerätschaften für die Behandlung dabei hätten. Ihnen sollte erlaubt werden, kostenlos in Parkverbotszonen, auf Anwohnerparkplätzen, markierten und unmarkierten Flächen und in verkehrsberuhigten Zonen zu parken.

Am Ende zog Karl-Heinz Greiwe den Antrag dann aber zurück, als Thomas Riddermann, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, erklärt hatte, dass es einen derartigen Ausweis analog zum Handwerkerparkausweis bereits gebe. Dieser nenne sich „Parkerleichterung für soziale Dienste und Handwerker“ und sei beim Kreis Warendorf erhältlich. Firmen müssten diesen bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen. Die jährlichen Kosten betrügen 25 Euro pro Fahrzeug. Damit dürften die Pflegekräfte allerdings nicht in Fußgängerzonen parken. „Aber man hat dadurch schon Vorteile gegenüber Normalsterblichen“, erklärte der Ordnungsamtsleiter.